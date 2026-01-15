Nuevo revés para la dirigencia de San Lorenzo: la denuncia que recibió por una deuda

Otro revés para la dirigencia de San Lorenzo: la denuncia que recibió por una deuda

Tras la asunción de Sergio Costantino como nuevo presidente de San Lorenzo después de los escándalos con Marcelo Moretti, ahora la flamante dirigencia del club se encontró con un problema más en medio del mercado de pases. Se trata de una denuncia por una deuda a raíz de la venta de un futbolista que vistió la camiseta de la institución por varios años. Este hecho se suma a las inhibiciones que aún no pudo levantar en el comienzo del 2026 y que le impide incorporar refuerzos.

Después de que el mandamás se encargue del pago de los sueldos adeudados al plantel, ahora deberá afrontar un inconveniente por Malcom Braida, quien actualmente se desempeña en Boca Juniors. El volante -que no tuvo tanto rodaje con el elenco "Azul y Oro"- arribó a Boedo en enero del 2022 proveniente de Instituto de Córdoba después de estar a préstamo en Aldosivi. Ahora desde la "Gloria" realizaron un reclamo del que se conocieron detalles del pago que el "Ciclón" no hizo tras la transferencia al "Xeneize" y lo elevó a la AFA.

Golpazo para la dirigencia de San Lorenzo por una deuda con Instituto por Braida

En diálogo con Glorioso Stream -medio partidario del equipo cordobés-, el presidente de dicho club Juan Manuel Cavagliatto aseguró que presentaron la denuncia ante la entidad madre del fútbol argentino por lo que San Lorenzo no pagó. Es que, cuando Braida pasó de la "Gloria" al "Ciclón", llegaron a un acuerdo en el que ambos recibirían distintos porcentajes en caso de una futura venta. Con la transferencia a Boca por un total de 1.8 millones de dólares, a Instituto le correspondían 540 mil dólares por tener el 30% del pase. Sin embargo, en Boedo no abonaron lo que corresponde y recibieron este reclamo que impactó de lleno en la cúpula.

Mientras tanto, el futbolista espera para sumar más minutos en Primera con el "Xeneize" de la mano de Claudio Úbeda y en la tarde noche del miércoles 14 de enero lo hizo contra Millonarios en La Bombonera en el partido homenaje a Miguel Ángel Russo. Justamente el DT fallecido el pasado 8 de octubre del 2025 fue quien lo pidió cuando regresó a la institución antes del Mundial de Clubes. Claro que, hasta el momento sólo estuvo en cancha en nueve encuentros, no brindó asistencias y tampoco convirtió goles.

Instituto de Córdoba reclama una deuda a San Lorenzo por Malcom Braida

Los números de Braida en su carrera

Clubes : Instituto de Córdoba, Aldosivi, San Lorenzo y Boca Juniors.

: Instituto de Córdoba, Aldosivi, San Lorenzo y Boca Juniors. Partidos jugados : 242.

: 242. Goles : 14.

: 14. Asistencias: 19.

Cómo está la situación económica de San Lorenzo

Además de esta deuda que deberá abonar el "Ciclón", lo cierto es que la dirigencia deberá levantar 14 inhibiciones y pagar una deuda cercana a los 3,2 millones de dólares. Costantino, quien estará al frente del club hasta el próximo 30 de mayo, abonó los sueldos adeudados al plantel ya trabaja en ello para que Damián Ayude pueda contar con refuerzos para afrontar la temporada 2026 en la que pelearán los torneos locales y la Copa Sudamericana. Hasta el momento llegó Mauricio Cardillo en libertad de acción, mientras que Cristian "Perrito" Barrios, Franco Lorenzón y José Devecchi volvieron de sus respectivos préstamos.