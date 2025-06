Malcom Braida se despidió de San Lorenzo tras firmar con Boca: "Adiós"

Braida se despidió de San Lorenzo después de firmar con Boca

Malcom Braida ya se convirtió en nuevo refuerzo de Boca Juniors, pero no se olvidó de San Lorenzo de Almagro. El futbolista cordobés publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para decirle adiós al "Ciclón" antes de viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes 2025 con el "Xeneize". Por supuesto, no se olvidó ni de sus compañeros, ni de los hinchas y mucho menos de lo vivido en Boedo desde su arribo en enero del 2022.

El lateral izquierdo, que puede jugar como volante y hasta de extremo, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la institución a la que llegó proveniente de Aldosivi. El nacido en Colonia Caroya y surgido en Instituto de Córdoba que es una de las nuevas caras del "Xeneize" de Miguel Ángel Russo publicó un video con distintas imágenes de lo vivido en estos años con unas sentidas palabras. Por supuesto, su posteo no tardó en viralizarse.

El comunicado de Malcom Braida tras su salida de San Lorenzo

Llegó el momento de decir adiós. Fueron muchos años en este club donde encontré personas maravillosas y viví muchas experiencias buenas y algunas no tanto, pero que fueron parte de todo este hermoso viaje. Agradecer a toda la gente por el cariño que me demostraron, el cual me gané a base de mucho esfuerzo y profesionalismo.

Me quedo con todas las cosas positivas que viví en este tiempo y con la tranquilidad de saber que siempre di lo mejor de mí cada vez que me tocó defender esta camiseta dentro del campo.

Me llevo muchas amistades conmigo y un cariño muy grande por este club, entendiendo que es la decision más sensata para San Lorenzo y para mí. Gracias a todos mis compañeros con los que tuve el placer de compartir en todo este tiempo y sin dudas a todos los empleados del club que día a día hacen lo mejor por esta institución desde las sombras. Les deseo lo mejor siempre y gracias ciclón.

El posteo de Malcom Braida en sus redes

Los números de Braida con la camiseta de San Lorenzo

Partidos jugados : 137.

: 137. Goles : 7.

: 7. Asistencias: 9.

San Lorenzo, otra vez inhibido por la FIFA

En lo que va del 2025, es la sexta inhibición que recibe San Lorenzo y, al igual que las anteriores, estará imposibilitado de sumar refuerzos por los próximos tres mercados de pases, en caso de que no cumpla las faltas de pago. En este caso, no se conoce a qué se debe la sanción ni el monto adeudado, pero ya consta en el sistema de la FIFA.

Cabe recordar que la deuda total del "Azulgrana" es cercana a los dos millones de dólares, sumando los casos de una cuota impaga del pase de Adam Bareiro a Monterrey de México: las dos demandas del colombiano Cristian Zapata por falta de pago y una de Diego “Torito” Rodríguez, por sueldos atrasados y por cargos administrativos impagos. Ante esta situación, todo indica que varios referentes se marcharán para que el club pueda hacer dinero y comenzar a aliviar las finanzas en rojo.