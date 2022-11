La contundente decisión de Riquelme en Boca antes del partido con Racing por el Trofeo de Campeones

Juan Román Riquelme tomó una contundente decisión con los jugadores de Boca Juniors en la previa del partido ante Racing por el Trofeo de Campeones que se jugará en San Luis.

Juan Román Riquelme tomó una contundente decisión con los jugadores de Boca Juniors en la previa del partido ante Racing por el Trofeo de Campeones que se jugará en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. El vicepresidente del "Xeneize" conoce de cruces difíciles y sabe que tienen que dar lo mejor si quieren quedarse con el título. Por este motivo, el directivo no lo dudó y aprovechó la ocasión para hablar con ellos.

No es la primera vez que tiene gestos con sus futbolistas horas antes de cada compromiso. Los asados fueron la cábala de todo el año y no les salió mal, ya que a lo largo del 2022 sumaron dos títulos a sus vitrinas cómo la Copa y la Liga Profesional de Fútbol. Esta vez, el ídolo no lo dudó y se acercó a cada uno de los dirigidos por Hugo Ibarra para compartir un momento antes de salir para la cancha.

Román -vestido completamente con ropa de la institución- se acercó a cada uno de los jugadores de Boca Juniors para saludarlos y también lo hizo con todo el cuerpo técnico. Lo que más llamó la atención, al margen de la amistad que comparten hace años, fue el abrazo con el entrenador. Con esto, Riquelme demostró que la relación sigue más firme que nunca y que quedaron atrás las internas que trascendieron cuando los resultados no eran los esperados.

A raíz de algunas bajas sufridas en las últimas semanas, el DT ya definió al equipo que jugará ante la "Academia" para quedarse con el Trofeo de Campeones en San Luis. Todo indica que el "Xeneize* saldrá con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Las bajas de Boca para enfrentar a Racing por el Trofeo de Campeones

Darío Benedetto, quien sufrió una lesión en el compromiso ante Gimnasia y Esgrima La Plata de la cual todavía no se recuperó. El delantero es uno de los referentes del plantel y su ausencia se sintió en el cruce ante Independiente por la última fecha de la Liga Profesional. Como no está al 100%, desde el cuerpo técnico lo exigieron durante la semana con el fin de que llegue bien, pero no estará como titular. Uno de ellos es, quien. El delantero es uno de los referentes del plantel y su ausencia se sintió en el cruce ante. Como, desde el cuerpo técnico lo exigieron durante la semana con el fin de que llegue bien, pero no estará como titular.

Quien también estuvo entre algodones es Luca Langoni, una de las figuras en el campeonato obtenido por el conjunto del "Negro" Ibarra. El delantero surgido de la cantera del club de La Ribera tiene una sobrecarga muscular y todavía no hizo fútbol a nivel de sus compañeros, por lo que representa una preocupación para el DT.no es el único hombre importante dentro del "Xeneize" que no estará dese el arranque contra los dirigidos por Fernando Gago.