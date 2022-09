Partidos hoy, domingo 4 de septiembre: Premier League, Boca y River en la previa del Superclásico

En la previa del clásico más importante del país, River recibe a Barracas y Boca enfrenta a Colón de Santa Fe.

Este domingo se sumaron nuevamente las actividades deportivas en todo el mundo. La acción continúa en las Ligas más importantes del mundo y con los torneos más importantes en Tenis y en la Fórmula 1. En la previa del superclásico, Colón recibe a Boca y River Plate hace lo propio con Barracas Central.

Este domingo 4 de septiembre juegan Manchester United vs Arsenal, River vs Barracas y Boca contra el conjunto santafesino en un duelo que se las trae. En la semana previa del superclásico, los dos equipos quieren llegar afilados al gran partido.

Fútbol Argentino

15:30 Patronato vs Union (ESPN)

15:30 Platense vs Estudiantes (LP) (TNT)

18:00 Colon vs Boca Juniors (ESPN)

20:30 River Plate vs Barracas Central (TNT)

Premier League

10:00 Brighton And Hove vs Leicester City (ESPN) STAR +

12:30 Manchester United vs Arsenal FC (ESPN) STAR +

Liga de España

09:00 Osasuna vs Rayo Vallecano (DirecTV)

11:15 Athletic Bilbao vs Espanyol (DirecTV)

13:30 Villarreal vs Elche (DirecTV)

16:00 Valencia vs Getafe

Primera Nacional

13:30 Dep. Moron vs Ind Rivadavia (TyC)

15:00 Gimnasia (J) vs Sacachispas

15:00 San Telmo vs Brown (PM)

15:30 Flandria vs Mitre (SdE)

15:30 Villa Dalmine vs Agropecuario

15:35 Alte Brown vs Instituto (TyC)

16:00 Guemes (SdE) vs Def. de Belgrano

16:30 Alvarado vs Nueva Chicago

16:30 Estudiantes (RC) vs Dep. Maipu

16:30 Chaco For Ever vs Atl Rafaela

20:10 Belgrano vs Tristan Suarez (DTV)

Otros deportes

US Open: Desde las 13hs por ESPN y Star+. Juega Daniil Medvedev en el último turno frente a Nick Kyrgios

Fórmula 1: Domingo 5 de septiembre - 10 hora. ESPN, Star +.