Jorge Brito reveló el detrás de escena de la salida de Gallardo: "Un momento triste"

Jorge Brito, presidente de River Plate habló en ESPN F90 y contó cómo recibió la noticia de la salida de Marcelo Gallardo del "Millonario".

Jorge Brito, presidente de River Plate, habló de la salida de Marcelo Gallardo del "Millonario" y reveló cómo fue el momento en el que recibió la noticia por parte del propio DT. El mandamás de la institución de Núñez no se guardó nada y contó en diálogo con ESPN F90 lo que fue la charla con el "Muñeco". Es que luego de 8 años y medio al frente del club, el estratega dejará su cargo cuando termine diciembre.

"Es un momento triste y va a serlo por un tiempo. Me toca como presidente de River transitar este momento con dolor por lo que representó Marcelo en estos casi 9 años. Le dedicó a River más de lo que le dedicó a la familia. Es difícil imaginarse el día después. Nos toca el enorme desafío de seguir esto adelante. Es una institución grande que vivió muchas situaciones complicadas pero el club está por encima de las personas. Nos quedan muchos desafíos por delante", sostuvo en un principio Brito.

Con respecto a la charla que tuvieron horas antes de la conferencia de prensa, el directivo contó: "Cuando terminó el partido me llamó Matías Biscay al vestuario, fui a verlo al vestuario y Marcelo me contó la triste noticia. Me dijo que fue un año muy difícil con un fixture muy complejo, con muchas expectativas. La idea de él era comentarlo y lo mejor fue hacer una conferencia de prensa. Cuando salimos de ahí nos tomamos el compromiso de no decirle nada a nadie. Nos parecía que era un hecho tan pero tan importante que todos los hinchas de River merecían recibir esta noticia de Marcelo Gallardo y no recibirla por nadie más. Dentro de lo triste de eso creo que fue muy bueno eso como también valoro mucho el vínculo que terminamos. No había mucho para charlar después de un triunfo ante Platense un miércoles a la noche. Me lo imaginé".

Por otro lado, Jorge Brito se refirió a cómo manejó el periodismo y el público de River la noticia: "Hubo muchísimo de todo el periodismo y la gente en general. Tampoco me preocupo y puedo comprender si los hinchas están enojados conmigo. He leído notas de algunos periodistas en que hubo una reunión hablando de refuerzos, cosa que no pasó. Eso sería manchar a Marcelo Gallardo. Hemos vivido momentos históricos como también malos y Marcelo puso la institución por encima de todo eso. No permitamos que nos mientan. Si bien es un momento muy triste, hace 8 años y medio uno no hubiese imaginado que iba a ocurrir todo lo que ocurrió".

La chance de Gallardo de dirigir un último Superclásico y ganar un título

Marcelo Gallardo está ante la posibilidad de dirigir un último Superclásico al frente de River Plate contra Boca Juniors. Si se dan algunos resultados en la actual Liga Profesional, el "Muñeco" tendrá la chance de despedirse a lo grande del "Millonario" antes de que finalice su vínculo en el mes de diciembre. Al margen de su anuncio de su salida, el estratega puede sumar un título más para la institución de Núñez.

Es que el "Xeneize" está cada vez más cerca de ser campeón a nivel local y ya ganó la Copa de la Liga en la recordada final ante Tigre disputada en Córdoba. Si se queda con el certamen que se lleva a cabo actualmente, el subcampeón tendrá que enfrentarse al "Matador" para definir al rival que jugará por el Trofeo de Campeones. Por este motivo, el entrenador del "Millonario" -si gana- coronaría su ciclo con una victoria ante el rival de toda la vida, pero antes tendrá que cerrar bien el torneo doméstico.