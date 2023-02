Integró el último River campeón de Ramón Díaz y sueña con volver como DT: "Un sueño"

Un exfutbolista que fue parte del último River campeón de Ramón Díaz sueña con regresar al club como técnico para cumplir su sueño de dirigirlo.

Un exjugador de River Plate que integró el plantel campeón del Torneo Final y la Copa Campeonato del 2014 de la mano de Ramón Díaz sueña con dirigir al "Millonario" en un futuro no muy lejano. Luego de la doble consagración, el cuerpo técnico completo se desvinculó y al poco tiempo Marcelo Gallardo llegó a la institución en la que luego vivió 8 años y medio de éxitos. Ahora, con la presencia de Martín Demichelis como DT, el ex futbolista se perfila para ocupar ese puesto algún día.

Se trata de Emiliano Díaz, hijo del histórico entrenador del conjunto de Núñez, quien actualmente trabaja con su padre en al Al Hilal de Arabia Saudita. Con dicho elenco llegaron a la final del Mundial de Clubes, la cual perdieron a manos del Real Madrid. El inseparable compañero del "Pelado" pasó por varios equipos del fútbol argentino antes de dedicarse de lleno a acompañarlo en su labor, y dos de sus máximos logros fueron con la "Banda".

"Es un sueño dirigir a River. Desde el día que me fui está esa idea y yo sé que queda una página más por escribir en el club. Ojalá que los planetas se alineen y se presente la oportunidad", soltó el familiar de Ramón en diálogo con Radio Continental. Claro que, más allá de que el "Muñeco" fue el que más títulos levantó desde su arribo al "Millonario", Emiliano quiere continuar con el legado que dejó su padre.

Por otro lado, el ex volante también elogió a Martín Demichelis y reveló cuándo será el momento en el que encarará su nueva etapa como estratega: "Cuando él (Ramón Díaz) no tenga más ganas de dirigir, recién ahí veré si me largo solo. La pasó bien con mí papá y es una cuestión de lealtad. Ya se dará, pero es un objetivo de vida". Con respecto a "Micho", Emiliano agregó: "Lo conozco, sé que tiene el ADN riverplatense y no tengo dudas que le va a ir bien".

La etapa de Emiliano Díaz como futbolista

El hijo del entrenador riojano pasó por varios clubes del fútbol argentino y también sumó experiencia a nivel internacional tiempo antes de retirarse. Su debut se dio en River en 2002 y luego jugó en Talleres de Córdoba, Defensores de Belgrano, Defensa y Justicia, Platense, San Lorenzo y All Boys. Por otro lado, fuera de nuestro país vistió las camisetas de Deportivo Colonia de Uruguay, Oxford United de Inglaterra y Guaraní de Paraguay. Cabe destacar que, con el "Millonario" levantó el trofeo del torneo local en 2002 y con el elenco de Floresta consiguió el ascenso a Primera División en 2010. En total, Emiliano Díaz disputó sólo 19 partidos a lo largo de su carrera como profesional.