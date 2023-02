Un campeón del mundo con Boca se burló de Ramón Díaz por la derrota con el Real Madrid: "Cualquiera"

Un campeón del mundo con Boca Juniors picanteó a Ramón Diaz luego que su equipo, el Al Hilal, pierda la final del Mundial de Clubes a manos del Real Madrid.

Un campeón del mundo con Boca Juniors se burló de Ramón Diaz tras la derrota del Al Hilal de Arabia Saudita a manos del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes. El equipo de Carlo Ancelotti se impuso por 5 a 3 y el hombre que vistió la camiseta "Xeneize" no se guardó nada contra el entrenador argentino. Es que la rivalidad del conjunto "Azul y Oro" con River Plate -por el pasado del 'pelado'-, pudo mucho más.

Antonio Barijho, mejor conocido como el "Chipi", aprovechó la ocasión para apuntar contra el DT, que no pudo contra al "Merengue" a pesar de vencer al Flamengo en semifinales. La derrota significó un título para el elenco español que nuevamente lo sumó a sus vitrinas. El ex delantero, que fue parte del plantel que se quedó con la Intercontinental del 2000, no tardó en recordar ese momento y picantearla.

"No cualquiera le gana una final al Real Madrid. El único equipo sudamericano que le puede ganar una final es el grandísimo Boca Juniors", escribió el ex jugador en una historia su cuenta de Instagram. Es que el "Chipi" Barijho estuvo dentro del plantel comandado por Carlos Bianchi que se alzó con uno de los trofeos más importantes de la historia de Boca. Para colmo, quien lo perdió en esta oportunidad fue Ramón Díaz, referente histórico del "Millonario".

No fue el único campeonato que cosechó el ex delantero con la casaca "Azul y Oro", ya que ganó cuatro a nivel local (tres Apertura y un Clausura) y la misma cantidad de manera internacional (dos Libertadores y dos Intercontinentales). Además, marcó 29 goles en 75 compromisos con el club de La Ribera en sus dos etapas (1998 a 2002 y 2003 a 2004). Por otro lado, representó al Grasshopper de Suiza, al Barcelona de Ecuador y al Saturn de Rusia. En nuestro país jugó en Huracán, Banfield, Independiente y Deportivo Merlo.

La historia del Chipi Barijho contra Ramón Díaz

Ruggeri explotó de bronca contra Ibarra por el presente de Boca

"Todos queremos ganar, yo primero que nadie. Pero también hay algo importante para los jugadores y es la confianza. Vamos por la segunda fecha recién, no nos desesperemos. Tranquilidad. Los jugadores que la gente quiere ver van a tener sus oportunidades sin lugar a dudas. Es un año muy largo, con muchas competencias y les tengo que dar confianza", soltó Hugo Ibarra en la conferencia de prensa posterior a la igualdad con el "Ferroviario".

"Eso quiere decir que va a repetir. Termina la conferencia diciendo que le va a dar confianza a los jugadores y que recién va la segunda fecha. Y el día que se hace fútbol me saca del equipo... voy y le digo: '¿Te escuché diciendo que me ibas a dar confianza y me diste un partido?' Son declaraciones que te comprometen y quedás preso", sentenció Ruggeri en ESPN en respuesta a los dichos del estratega en conferencia de prensa. Ante esto, quien opinó de manera contundente y coincidió con su compañero fue Sebastián "Pollo" Vignolo, quien lanzó: "Es un peligro".