Sorpresa por lo que pasó con el Chipi Barijho: "Puedo morir contento"

El exjugador de Boca Juniors, Antonio "Chipi" Barijho, declaró algo inesperado y generó sorpresas en el mundo del "Xeneize".

Antonio Barijho habló sobre su presente y los objetivos que cumplió a lo largo de su carrera como futbolista. El exjugador de Boca Juniors generó sorpresas dentro del entorno del "Xeneize" a raíz de sus recientes declaraciones. Es que no fue una entrevista más la que brindó a la cuenta oficial de @BocaPredio, ya que con sus dichos llamó la atención de miles de hinchas que se preocuparon por él y su futuro lejos del club donde se desempeñó.

El actual DT de la séptima división de la institución habló en el Centro de Entrenamiento del predio de Ezeiza y no se guardó nada. Desde lo que consiguió vistiendo los colores "Azul y Oro" hasta lo que desea para su muerte, el "Chipi" abrió su corazón y contó lo que siente. De esta manera, el ex delantero mostró nuevamente ese amor por Boca que lo caracteriza desde que era jugador y lo mantiene hoy en día en otro cargo.

"Yo ya me puedo morir contento, feliz, ya disfruté la vida y la sigo disfrutando. Le dije a mi familia que cuando me muera agarren todas las cenizas, me lleven a la cancha de Boca y me tiren ahí que quiero seguir viviendo feliz desde el cielo y seguir alentando a este club. Quiero hacerlo otra vez: mi infancia, mi sufrimiento, pasarla mal y lograr todo lo que logré con Boca. No cambio nada. Que me pase lo mismo", sostuvo el "Chipi".

En cuanto a sus números con la camiseta del "Xeneize", Barijho estuvo desde 1998 hasta 2004 y vivió toda la época dorada de la mano de Carlos Bianchi al frente del equipo. De la mano del "Virrey" ganó tres torneos locales (1998, 2000 y 2003), dos Copas Libertadores (2000 y 2001) y la Intercontinental ante el Real Madrid en Japón (2000). Por otro lado, en 102 encuentros disputados, el ex atacante convirtió 45 goles.

Un ídolo de Boca ironizó sobre la salida de Gallardo

El anuncio de Marcelo Gallardo en el que confirmó que no seguirá en River luego de la finalización del torneo actual sacudió a todo el fútbol argentino y en Boca Juniors tampoco pasó desapercibido: el exjugador Alberto Márcico opinó sobre la salida del "Muñeco" y lo relacionó con la incidencia que tuvo la llegada de Juan Román Riquelme al club.

En diálogo con el diario deportivo Olé, al ser consultado sobre el alejamiento de Gallardo del "Millonario", el "Beto" picanteó al clásico rival. "No nos afecta para nada, nosotros veníamos dulces contra River. Aparte Boca está a un paso de consagrarse campeón del torneo. Si Gallardo seguía, nada iba a cambiar. Hace tres años y pico que llegó el Consejo de Fútbol y las cosas le fueron muy pero muy bien al club", manifestó.