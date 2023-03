Humberto Grondona fulminó a Marcelo Gallardo: "Andá a lavarte el culo"

Humberto Grondona recordó palabras de Marcelo Gallardo contra su padre y lo fulminó sin filtro en una entrevista con Flavio Azzaro.

Humberto Grondona fulminó a Marcelo Gallardo por una frase suya contra su padre luego de una sanción que recibió Lionel Messi hace varios años atrás. En aquella ocasión, en pleno año 2017 y a poco más de un año del Mundial de Rusia 2018, el mejor del mundo fue suspendido por cuatro partidos por insultar a un juez de línea y el "Muñeco" opinó del tema cuando le consultaron en conferencia de prensa. El hijo del histórico presidente de la AFA saltó en defensa de "Don Julio" y apuntó contra el ex entrenador de River Plate.

"La sanción me parece bien, pero es exagerada. No sé cómo mide FIFA y si realmente está estipulado que un insulto sea cuatro partidos. ¿Si es exagerado? Sí, pero estamos pagando nuestros pecados con una sanción tan grande", respondió el DT más ganador de la historia del "Millonario" ante una pregunta sobre el tema. Con estos dichos, se refirió a los manejos de la Asociación del Fútbol Argentino en los tiempos que Grondona padre era el mandamás y Humberto no lo perdonó.

"Como escuché a un ex técnico en un momento que dijo: 'Estamos pagando los pecados del pasado', andá a lavarte el culo. Ganá, pibe. Lo que pasa es cuando vienen llenas sos un fenómeno, pero cuando vienen vacías tirás miércoles -mierda- para todos lados. El mejor técnico de la historia de River, tuvo dos cositas... Es como si se quejaran algunos clubes grandes que los árbitros los perjudican", soltó Grondona en diálogo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en el ciclo El loco y el cuerdo.

"No sé qué partido fue del VAR que hubo. Dijo como que 'Nos están pagando lo del pasado'. El que no llora no mama y el que no mama es un gil", agregó el hijo del histórico dirigente. Claro que no tuvo que ver con un partido de River, sino que lo que despertó la bronca del "Muñeco" Gallardo fue lo que sucedió con Lionel Messi en un partido ante Chile que lo marginó por cuatro partidos con la "Albiceleste" que dirigía Jorge Sampaoli.

Humberto Grondona junto a Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en El loco y el cuerdo

Gallardo, candidato a dirigir a Real Madrid: los gigantes con los que compite

Desde España aseguran que Marcelo Gallardo es uno de los grandes candidatos a dirigir a Real Madrid en julio de 2023, en reemplazo de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano ya manifestó públicamente que se marchará del "Merengue" cuando termine su contrato el 30 de junio y que incluso se retirará de la dirección técnica, aunque también existe la chance de que revea esa decisión y sea el próximo DT de la Selección de Brasil.

De esta manera, "El Muñeco" se posiciona como uno de los cuatro preferidos de la dirigencia del club español para sustituir a "Carletto". Tres meses después de su salida de River, uno de los máximos ídolos de la historia del "Millonario" podría regresar al Estadio Santiago Bernabéu, donde alcanzó el punto cúlmine de su carrera al ganarle a Boca la final de la Copa Libertadores 2018.