Hinchas de Racing presentes en Gimnasia La Plata vs Boca

Varios simpatizantes de la "Academia" fueron al Estadio Juan Carmelo Zerillo a hinchar por el "Lobo" para llegar a la última fecha puntero del campeonato.

En la previa del partido definitorio entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca, donde se completarán los 81 minutos restantes, se dio una particular situación: hinchas de Racing se hicieron presentes en el estadio para esperar que el "Lobo" gane y le de una mano a la "Academia", cuando restará sólo una fecha para la finalización de la Liga Profesional.

El final del torneo argentino es apasionante. Luego de la victoria del equipo de Avellaneda ante Lanús, los dirigidos por Fernando Gago quedaron punteros en soledad a falta de que Boca complete el encuentro suspendido de este jueves frente a Gimnasia La Plata, quien quedó ubicado 2° a dos puntos del líder.

Rezando para que el conjunto comandado por Néstor "Pipo" Gorosito le saque algún punto al "Xeneize" que le permita llegar a la última fecha ante River al frente de la tabla de posiciones, algunos fanáticos de Racing no se quisieron quedar de brazos cruzados.

En la previa del encuentro en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, el cronista del programa Libero de TyC Sports estaba realizando entrevistas a hinchas de Gimnasia y, de repente, sucedió una curiosa situación: un simpatizante se acercó al móvil televisivo con una campera y camiseta de Racing y, sin titubeos, reconoció que era hincha de la "Academia" por su abuelo.

Si bien se sabe que ambas hinchadas tienen buena relación desde décadas, lo cierto es que desde hace muchos años no se veía simpatizantes caracterizados de Racing en la cancha del "Lobo".

El polémico comentario de Enrique Hrabina contra Racing

Hrabina, quien vistió los colores del elenco "Azul y Oro" entre 1985 y 1992 y se retiró en la institución. El exdefensor, apodado "Quique" o el "Vikingo" no dudó en hablar de algunas jugadas puntuales del certamen en donde los de Fernando Gago sacaron puntos importantes. Además, el referente opinó sobre el presente de Luca Langoni, la joven figura de Boca que la rompió con el paso de las jornadas.

"Vi un penalazo que no le dieron a Lanús, otro agarrón que también fue bastante dudoso que no se lo dieron. Y ya veníamos del penal que no le dieron a Boca...Una mano increíble. Pero bueno, esas ayuditas que a veces pasan de largo y dan que pensar. Lo van a ayudar a Racing, de eso no me cabe la menor duda por cómo lo vienen ayudando", sostuvo Hrabina sobre una de las acciones polémicas del cruce de la "Academia" contra el "Granate" y el penal que no le dieron a Boca en el Cilindro en la fecha 13.