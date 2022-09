Gallardo no dio el equipo de River pero ilusionó a los hinchas para el Superclásico

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa y, a pesar de que no confirmó el equipo, reveló que uno de sus futbolistas está recuperado y jugaría ante Boca Juniors el Superclásico en La Bombonera.

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa previa al Superclásico del fútbol argentino del próximo domingo 11 de septiembre en La Bombonera ante Boca Juniors y, si bien no dio el equipo, sí lanzó una gran noticia que ilusiona a los hinchas de River Plate. El "Muñeco" habló de distintos temas relacionados al encuentro que su equipo disputará ante Boca Juniors y despejó una duda con respecto a uno de los habituales titulares.

Es que Pablo César Solari, una de las figuras de la "Banda" en lo que va de la Liga Profesional de Fútbol, salió lesionado en el encuentro ante Barracas Central y estuvo entre algodones toda la semana. Esto derivó en que se tenga que recuperar para estar en su primer clásico. El estratega del conjunto de "Núñez" se refirió al atacante y contó cómo está en las horas claves de cara al trascendental cotejo.

"El equipo todavía no lo tengo confirmado. Lo que puedo decir es que, más allá de los jugadores que tengo tocados, creemos que vamos a contar con ellos para el partido después de una semana de recuperación", soltó Gallardo con respecto a las dolencias de sus futbolistas y principalmente de Solari. Sobre este último agregó: "Le tocó salir el último partido pero por suerte se recuperó bien, hizo un entrenamiento bastante bueno, mañana veremos como está pero creo que lo voy a tener disponible para el domingo".

Con respecto a la adaptación del delantero en el "Millonario", el DT sostuvo: "Me parece, más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación después de su llegada a la institución, estuve hablando con él en estos últimos días y traté de acompañarlo en este proceso. Es un chico joven y pudo asimilar ese cambio rápido. Que siga manteniendo esa alegría de esa misma forma".

El equipo y la opinión de Gallardo sobre el árbitro del Superclásico

"El comportamiento nuestro es el mismo de siempre. Muy pocas veces di el equipo. No quiero darle algunas precisiones al rival de acuerdo a quién pueda jugar y quien no. Tratamos de respetar a lo largo de estos años y de llevarla a cabo en cada circunstancia. No me gusta blanquear todas las cartas, pero entiendo que puede ser un juego más de afuera que de adentro", lanzó Marcelo Gallardo en la conferencia.

Con respecto a Darío Herrera, el árbitro del encuentro del próximo domingo 11 de septiembre en La Bombonera, el "Muñeco" aseveró: "Que juegue su mejor partido. Ya hablamos de los árbitros y de lo que está pasando en el arbitraje del fútbol argentino en general. No queremos que se hable de los árbitros. Que tenga el mejor partido posible y que nosotros también lo tengamos".