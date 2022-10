Gallardo lanzó una frase esperanzadora e ilusionó a los hinchas de River: "Una enseñanza"

Marcelo Gallardo lanzó una frase con la que esperanzó a los hinchas de River Plate de cara a futuro. Es que, tal como sucede cada vez que termina una temporada, el DT anuncia su continuidad y los fanáticos están más expectantes a sus palabras para saber si seguirá o no. En este caso, el "Muñeco" no tuvo el mejor año en el "Millonario" y todavía no se sabe qué hará en 2023.

Los dichos del técnico se dieron en el marco de la cena de la Fundación River del pasado lunes 3 de octubre por la noche, un evento solidario organizado por la institución. De esta manera, rompió el silencio tras no dirigirse a la prensa tras la derrota ante Talleres de Córdoba y la goleada contra Argentinos Juniors en La Paternal -sí habló en la eliminación de la Copa Argentina-. Por supuesto, dejó a todos los simpatizantes de la "Banda" con la ilusión de que lo tengan aún más tiempo dirigiendo.

"Sigan acompañando. A nosotros desde este lugar también nos deja una enseñanza. No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender", soltó Marcelo Gallardo en la mencionada cena y abrió a una puerta a su continuidad en el "Millonario".

Fue otro mensaje por parte del DT con respecto a su futuro en la institución que comanda desde mediados del 2014. Es que el "Muñeco" tiene varios refuerzos en mente para la próxima temporada, lo cuál sería un guiño a seguir en River. Sin embargo, falta que el propio entrenador se refiera precisamente este tema, lo cual seguramente hará cuando finalice diciembre, como es habitual.

Los hinchas de River estallaron y no se salvó ni Marcelo Gallardo

River quedó eliminado de la Copa Argentina 2022 contra Patronato y muchos hinchas estallaron en las redes sociales, en especial en Twitter. Tal fue la furia apenas terminado el partido por los cuartos de final en La Rioja que hasta Marcelo Gallardo sufrió los cuestionamientos. Después del 2-2 en los 90 minutos, "El Patrón" se impuso por 4-3 en los penales y avanzó a las semifinales del certamen, instancia en la que enfrentará a Boca. Luego de la caída desde los doce pasos y la imposibilidad de disputar un nuevo Superclásico, algunos fanáticos explotaron y hasta pidieron "que se vayan todos".

En la aplicación del pajarito hubo fuertes mensajes de algunos fans de "La Banda", como por ejemplo: "Que se vayan todos"; "River es demasiado grande para jugadores sin huevo"; "sin sangre"; "este plantel da vergüenza"; "esta es toda de Gallardo, son burros que pidió él"; "que Gallardo dé la cara"; "no tiene que quedar ni uno"; "papelón"; "no tienen ni idea de qué es River"; "que no quede ni uno solo" y "fin".