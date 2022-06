Gallardo, durísimo sobre el pase de Luis Suárez a River: "No hay que mentirle a la gente"

Marcelo Gallardo fue consultado acerca del posible pase de Luis Suárez a River y sorprendió a muchos con su respuesta. El video de la conferencia tras la victoria ante Lanús.

El posible fichaje de Luis Suárez en este mercado de pases del fútbol argentino tiene en vilo a los hinchas de River, aunque los días pasan y el esperado traspaso no se concreta. Después de la victoria contra Lanús por la Liga Profesional 2022, Marcelo Gallardo fue consultado al respecto en la conferencia.

El entrenador del "Millonario" respondió acerca del tema en la sala de prensa del estadio "Monumental" luego del partido y fue contundente. Tajante para muchos, sorpresivo para otros, "El Muñeco" resultó lapidario y dejó más dudas que certezas en su testimonio con relación al probable arribo del crack uruguayo.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre el pase de Luis Suárez a River: "No hay que mentirle a la gente"

El técnico de "La Banda" respondió a las consultas de los periodistas presentes sobre el posible fichaje del delantero de 35 años. De hecho, manifestó: "Como es un futbolista de elite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar".

Más tarde, Gallardo resaltó: "Nuestra espera es acorde a los tiempos de él. Si estuviera para jugar mañana, los tiempos correrían más rápido. En este caso tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos". En la misma línea, insistió: "No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando".

Además, "El Muñeco" remarcó que "si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no". "El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando", reconoció el ídolo de River.

Por último, Gallardo elogió a Suárez cuando resaltó que el charrúa "mostró una muy buena predisposición y entusiasmo" e indicó: "Los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados". Igualmente, aclaró que "también está la parte de su recuperación" y concluyó: "Después será una decisión propia de él y, cuando decida, estaremos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo".

Marcelo Gallardo habló sobre la posible llegada de Suárez a River.

Por qué Suárez puede ser refuerzo de River

El contrato del goleador uruguayo con Atlético de Madrid de España vencerá el 30 de junio de 2022 y ya es un hecho que "El Pistolero" no continuará en "El Colchonero". Incluso, ya se despidió del público y será un agente libre a partir del próximo 1° de julio. Como "El Millonario" no deberá pagar el traspaso sino simplemente el salario del jugador, las chances reales están.

Sin embargo, el altísimo sueldo que percibe y los sondeos desde otros clubes de Europa como Barcelona y Ajax hacen que la situación se complique para la entidad de Núñez. Todo indica que en una semana estará la respuesta definitiva por parte del protagonista hacia su compatriota Enzo Francescoli, el secretario técnico de River.