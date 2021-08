Fútbol argentino: se filtró el protocolo para el regreso de los hinchas a las canchas

El periodista Hernán Castillo, conductor del programa "Halcones y palomas" en TNT Sports mostró el borrador del protocolo para el regreso de los hinchas a las canchas y lo cuestionó junto a sus compañeros.

El pasado 20 de agosto el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens confirmó que el público regresará a las canchas del fútbol argentino lo que probablemente se concrete a fines de septiembre o principios de octubre. Hernán Castillo, conductor del ciclo "Halcones y palomas" en TNT Sports, filtró el borrador del protocolo para esta medida con todos los detalles.

De acuerdo a la decisión esperada por millones de hinchas en nuestro país, estos son los puntos marcados en el escrito presentado por el periodista:

Presentación de la declaración jurada

Constancia de vacunación

Hisopados 72hs antes del partido, en lugares determinados

30% de aforo ampliable progresivamente si la pandemia lo permite

24hs antes del partido, toda la información de quien va al estadio debe estar disponible en las plataformas indicadas

Prueba piloto en cinco partidos a determinar en las primeras tres fechas

Protocolo extendido para reserva y juveniles

Un asiento ocupado por tres libres y una fila de separación

Todos sentados

120 entradas de protocolo por club

Posibilidad de una tribuna para vacunados y otra para no vacunados

Cada club define el modo en que distribuye el porcentaje

El cuestionamiento de Castillo

Luego de mostrar el borrador en su programa, el periodista cuestionó los distintos puntos y los comparó con otros ámbitos que se ven afectados por la pandemia que no tienen las mismas restricciones: "Yo voy a un bar cerrado y no me piden el hisopado ni la vacuna, voy al cine o al teatro y no me piden nada. Me resulta muy extraño", a lo que uno de los panelistas afirmó: "Igual que la parte que dice opción para vacunados y no vacunados, si el 15% está vacunado nada más".

Las charlas que dieron inicio a esta posibilidad

El Ministro explicó que mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y también con la ministra Carla Vizzotti, en la que se trató el tema de la vuelta de los espectadores a los eventos deportivos, algo que no se da desde marzo de 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, Lammens hizo referencia al proceso de vacunación y declaró que “con más del 80% de mayores de 18 años vacunados, y con las segundas dosis que vienen a muy buen ritmo”, ya es posible “empezar a dar vuelta la página de la pandemia”, manifestó. El ex presidente de San Lorenzo lo anticipó en Radio La Red y el deseo de los hinchas argentinos de a poco se transforma en una realidad.