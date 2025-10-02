Fin de la novela: los comunicados de Independiente y Atomik tras la polémica por el sponsor

El comunicado de Independiente y el de Atomik que da por terminada la polémica.

Independiente y Atomik publicaron comunicados oficiales que le pusieron un fin a la novela por el sponsor principal en la vestimenta, ya que el club de Avellaneda estuvo a punto de alcanzar un acuerdo con la marca de ropa argentina por seis años para reemplazar a PUMA.

Sin embargo, luego de que estallara la polémica con la movilización de los hinchas incluida a la sede de la Avenida Mitre 470, Atomik se bajó de esta posibilidad y acusó que recibió amenazas de todo tipo a través de las redes sociales. En este contexto tan delicado, Independiente confirmó que renovó el contrato con PUMA hasta diciembre del 2031.

Independiente anunció que renovó el contrato con PUMA por 6 años

El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031.

La decisión se enmarca en una mejora sustancial en los aspectos financieros de la propuesta de la marca alemana, lo cual sumado a la proyección de regalías coloca a la oferta de PUMA por sobre la de ATOMIK.

Este nuevo acuerdo pasará a ser el más importante en la historia de nuestro club, asegurando previsibilidad económica y permitiendo proyectar un plan conjunto de crecimiento y fortalecimiento de la identidad de nuestra camiseta.

El Club agradece a la marca ATOMIK por acompañar este proceso y reafirma que la elección se tomó priorizando, por sobre todas las cosas, el interés institucional y el futuro de Independiente.

El comunicado de Atomik para anunciar que se baja del acuerdo con Independiente, tras las amenazas recibidas

En los últimos días, nuestra compañía fue objeto de situaciones de público conocimiento que resultaron agraviantes y absolutamente ajenas a la realidad. Se difundieron videos falsos y manifestaciones injuriosas que buscaron desprestigiar a Atomik, hechos que se vieron agravados por amenazas personales a familiares y directivos de la empresa, ante lo cual se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes.

Frente a este escenario, Atomik comunica públicamente que desiste de la oferta presentada en todos sus aspectos y condiciones. Nuestra empresa, guiada por valores de respeto, transparencia y profesionalismo, no participará de circunstancias que nada tienen que ver con un vínculo institucional ni con el verdadero sentido de un patrocinio técnico.

El comunicado oficial de Atomik para anunciar su baja.

¿Qué pasó en Independiente con el frustrado cambio de sponsor de Atomik por PUMA?

El contrato con la marca de indumentaria de origen alemán, que viste al "Rojo" desde hace ya más de 15 años, culminará en diciembre del 2025. Desde el lado de la empresa argumentan que ya acordaron iniciar un convenio con la compañía argentina sin respetar previamente la cláusula ROFR (Right of First Refusal en inglés), que significa en el ámbito deportivo el "derecho de preferencia" contractual que otorga a una parte la oportunidad de igualar una oferta recibida de un tercero, antes de que la misma sea aceptada.

Es decir, antes de firmar un contrato con otra marca, debe informarle a la compañía que tiene el acuerdo vigente para conocer si está quiere igualar o mejorar dicha oferta. En el caso de ofrecer el mismo dinero, el club tiene la obligación de continuar con ese sello y renovar el vínculo. Esta cláusula ROFR, según acusan desde PUMA, no fue respetada por la dirigencia de Independiente, ya que sostienen que la comunicación de la segunda propuesta de Atomik ocurrió fuera de los plazos de tiempo establecidos en el contrato.

De esta manera, se abre la posibilidad del litigio contra el responsable (Independiente) y puede generar problemas a mediano plazo, que pueden ser sanciones institucionales y hasta deportivas. El convenio que ya tenía acordado el "Rojo" con Atomik se extendía por seis años, es decir hasta finales del 2031.

Además de que la oferta de la marca argentina era de casi el doble del dinero que ofrecía PUMA, otra ventaja en esta oportunidad era que depositarían el 40% del canon inmediatamente, mientras que los alemanes iban a distribuirlo a lo largo de las seis temporadas del vínculo.