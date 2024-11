Fernando Gago reveló cuál es el partido que más le dolió y que nunca volvió a mirar

Gago lleva cuatro partidos como DT de Boca y sigue sin ganar.

Fernando Gago le dio a Boca uno de los juegos más vistosos en el mediocampo durante su época como jugador, con pases precisos que lo llevaron a vestir la camiseta del Real Madrid por cinco temporadas. De hecho, el exfutbolista incluso se dio el lujo de representar al país en 61 oportunidades, además de que formó parte de aquel plantel que ganó el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a Lionel Messi y el “Kun” Agüero.

Es más, “Pintita” fue una pieza importantísima en el Mundial de Brasil 2014, en el que fue uno de los protagonistas de la final contra Alemania en el Maracaná. Lamentablemente, la historia quiso que aquella Copa del Mundo quede en manos de los alemanes con el gol de Mario Götze en el segundo tiempo suplementario y Fernando Gago fue uno de los argentinos que lloraron en aquella tarde del 13 de julio del 2014 en Río de Janeiro.

Justamente, la final contra Alemania ha sido la espina que el entrenador de Boca nunca se pudo quitar, entendible, porque estuvo a un triunfo de inmortalizarse como campeón del mundo y darle la tercera estrella a la Selección Argentina, que debió esperar a Qatar 2022 para celebrar un nuevo Mundial. Así lo manifestó Fernando Gago en una reciente entrevista con la revista oficial de Boca, en la que reconoció la importancia de la constancia en el trabajo que supo identificar con la era de Lionel Scaloni.

“Hay que insistir, no confundir el camino: bajar una idea y mantenerla. Trasladarlo a la gente es más difícil. Uno entiende esa situación. A mí me pasaba con la Selección en el Mundial”, dijo el entrenador antes de ser consultado por aquella final en Brasil. Cuando el entrevistador le preguntó si le había quedado la espina, Fernando Gago respondió: “La verdad que sí. Tenés la posibilidad de salir campeón del mundo y estás ahí, jugando... Es un partido que no pude ver de nuevo”.

Gago sufrió una nueva derrota

Luego del empate con Deportivo Riestra en La Bombonera, Fernando Gago afrontó este domingo su cuarto partido como DT de Boca en la visita a La Fortaleza de Lanús, donde los locales se impusieron por 1-0. Con este resultado, el “Xeneize” complica su clasificación a la Copa Libertadores 2025 vía Tabla Anual, puesto que está noveno con 50 puntos y necesita escalar hasta el cuarto lugar, que ahora ocupa Talleres con 57, cuando solo quedan siete fechas en el Torneo de la Liga Profesional.