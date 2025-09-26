Estudiantes hizo un gran partido pero quedó afuera de la Libertadores contra Flamengo

Estudiantes de La Plata quedó esta noche eliminado de la Copa Libertadores de América tras caer como local por 4 a 2 en la definición por penales frente a Flamengo de Brasil, luego de imponerse por 1-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Jorge Luis Hirschi, por la revancha de los cuartos de final.

Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al “Pincha”, que en el marcador global terminó 2-2. El arquero argentino del conjunto brasileño Agustín Rossi tapó los disparos de Benedetti y Santiago Ascacibar y se convirtió en el héroe de la jornada de los rojinegros, que convirtieron los cuatro penales que ejecutó.