El repudiable ataque de Toti Pasman a Riquelme por la salud de Ibarra: "Trae secuelas"

Con un insólito comentario, Juan Carlos "Toti" Pasman habló de Boca y culpó a Juan Román Riquelme de la reciente internación de Hugo Ibarra. Además, también lo responsabilizó por un problema de salud de otro integrante del Consejo de Fútbol.

Juan Carlos "Toti" Pasman lanzó un vergonzoso ataque a Juan Román Riquelme, en el que lo culpó por la internación de Hugo Ibarra. El periodista, quen en varias ocasiones reveló su fanatismo por Boca Juniors, responsabilizó al ídolo por lo que sufrió su compañero y, además, lo relacionó con otro caso de un integrante del Consejo de Fútbol que se sometió a una operación en 2022. El conductor aprovechó que, en lo futbolístico, el "Xeneize" no pasa por su mejor momento tras gritar campeón en la Supercopa Argentina.

El "Negro" Ibarra se retiró del entrenamiento del primer equipo el pasado miércoles 15 de marzo y generó preocupación en el club. Los médicos de la institución lo atendieron en el momento y pidieron una ambulancia para trasladarlo a una clínica en la que el DT estuvo hasta el día después. Sin embargo, dejando de lado la empatía por lo sucedido, Pasman no dudó en apuntar contra el vicepresidente y acusarlo de lo sucedido en pleno Fútbol 910, en Radio La Red.

"¿Sabés de qué me hablaron dos personas hoy? No quiero hablar o tirar petardos al divino botón... del 'Episodio Chelo', antes del episodio Ibarra. 'Chelo' Delgado, siendo integrante del Consejo de Fútbol ¿Tuvo un problema de salud? ¿Se tapó? ¿No trascendió? Le pusieron un stent. Hoy, a mí, desde Boca me dijeron 'Fijate lo de Ibarra, acordate del episodio 'Chelo'. Evidentemente la demanda de Riquelme, que es demandante mil por mil, 365 por 24, trae secuelas", lanzó el periodista.

Con respecto a lo sufrido por Ibarra, cabe destacar que el DT comenzó a sentirse mal y sufrió un fuerte sangrado en sus fosas nasales, lo que alarmó a los médicos de la institución que rápidamente lo asistieron y tomaron la decisión de trasladarlo al Hospital Italiano de San Justo para hacerle estudios médicos. Al parecer, el técnico llegó con esta afección al predio de Ezeiza y estuvo pocos minutos en el entrenamiento.

Hugo Ibarra, DT de Boca, recibió la fuerte advertencia del médico

Sebastián Aragón, médico que atendió a Ibarra detalló: "Le hicimos un tratamiento y está muy bien". En esa línea, destacó que "está estable" y hasta anunció que "en un par de horas o mañana (el jueves 16 de marzo) se le va a dar el alta si sigue evolucionando así". Con relación a lo que le ocurrió al "Negro", el profesional manifestó que "Hugo tiene algo bastante común, que son sangrados nasales. Pasa mucho en esta etapa de mucho calor".

Consultado al respecto de si lo que le ocurrió al estratega tuvo que ver con un pico de estrés, Aragón resaltó que "es algo muy subjetivo, no debería tener ninguna relación, le puede suceder a cualquiera". Por último, aclaró que "es una decisión de él estar o no entrenando al plantel" y concluyó: "Nosotros quizás le recomendamos que espere un poco más, que esté tranquilo".