Preocupación en el folklore por lo que dijeron Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra: "A otra cosa"

Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti hicieron una revelación que nadie esperaba.

Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra son dos de los artistas más emblemáticos de la era actual del folklore argentino y desde hace días son noticia por una inminente colaboración musical que harán. En ese contexto, la arequitense y el lujanense dieron a conocer anécdota del pasado que causó sorpresa en sus seguidores.

La Sole y Luciano compartieron en sus redes sociales un video en el que rememoraron cuál había sido su primera vez cantando juntos en un escenario. Al acordarse que su encuentro musical primero había sucedido en un show de Pereyra en el Luna Park, un detalle de esa noche derivó en una conclusión que hizo coquetear a los artistas con la idea de abandonar sus carreras musicales.

"Fue en el Luna, yo estaba celebrando diez años de música creo y bueno ahí viniste y cantamos Por Volverte a Ver, pero después nos quedamos charlando arriba del escenario como una hora (risas)", soltó Luciano. "Sí, hicimos nuestro stand up de siempre. Nos pusimos a boludear y la gente se prendió", agregó La Sole. Acto seguido, la artista bromeó:" Yo creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa". Por su parte, Luciano remató la humorada: "Sí, este es el último trabajo musical que hacemos y salimos a las pistas con nuestro stand up".

Emotivas palabras de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

Las sentidas palabras de Abel Pintos a Luciano Pereyra

"Agradecido con Dios por este encuentro hermano querido y admirado Luciano Pereyra y profundamente emocionado de antemano por todo lo que nos queda por vivir y disfrutar en estos 30 shows que comenzamos hoy. Vamos con todo. Vamos que es hoy. Nos vemos en la música", escribió el músico en el pie de foto de un posteo donde mostró una serie de imágenes del primer concierto en el mencionado recinto porteño. En el material audiovisual compartido, se pudieron ver escenas de los ensayos de Pintos y Pereyra, y así quedó evidenciada una vez más su química como amigos.

Luciano y Soledad

El anuncio de Flow antes del primer concierto de Abel Pintos y Luciano Pereyra

"Por primera vez juntos, Luciano y Abel se presentan en un ciclo de 30 conciertos, en un show titulado Es Ahora y los clientes de Flow podrán disfrutarlo desde las 21hs a través del canal 605 Argentina, canal 119 Uruguay y canal 2 Paraguay. Con sus 30 funciones ya agotadas, esta unión marcará un antes y un después en la escena musical argentina. Serán 30 noches con una puesta imponente y un escenario 360 que quedarán guardadas para siempre en la historia y en los corazones de todos", reza un reciente posteo de la empresa de telecomunicaciones.