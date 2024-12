"Ya estoy cansada": Emilia Mernes se animó a contar qué pasó con Duki y hay tensión en la música

Emilia Mernes habló de Duki en medio de los intensos rumores de infidelidad que los atravesó semanas atrás.

Emilia Mernes es una de las cantantes argentinas más destacadas de la industria musical y se encuentra atravesada por un gran momento artístico tras la intensa vorágine de actividades que llevó adelante durante el 2024. Sin embargo, se vio abrumada por los fuertes rumores de infidelidad por parte de Duki hace poco tiempo y la joven de 29 años rompió el silencio para revelar lo que nadie esperaba. "Ya estoy cansada", lanzó.

En el último tiempo, el nombre de Emilia Mernes y Duki resonó en la música urbana y no precisamente por sus labores en el escenario, sino por los rumores de infidelidad por parte del trapero que estalló en la escena y despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales. A pocas semanas de haberse llevado adelante los Latin Grammy 2024 en Miami donde Emilia confesó haber tenido una semana difícil, ahora fue por todo y contó lo que le pasa con su novio.

"¿De qué estás cansada de que te pregunten?", le consultaron en un programa de la emisora radial Los 40 Colombia. "¿Te digo la verdad? De mi novio", confesó sin tapujos sobre la catarata de comentarios recibidos sobre su romance con Duki, con quien está en pareja desde hace 2021.

"Todo el tiempo me preguntan por mi relación o me presentan como 'la novia de' y ya estoy cansada la verdad. Tengo un nombre y mi carrera es por mi y yo entiendo lo que genera, pero a veces no es necesario", consideró en lo que fue una declaración que sorprendió sin dudas al ambiente. Si bien siguen juntos con Duki y no hay indicios de que los rumores de infidelidad hayan sido ciertos, todo lo que rodea al entorno de la pareja todavía sigue dando que hablar.

La música argentina quedó atónita por el vínculo impensado entre Duki y El Flaco Spinetta

La música argentina tiene a muchos íconos que impactaron de lleno en sus respectivos estilos y dos de ellos se convirtieron en tendencia, tratándose de Duki y Luis Alberto Spinetta. El joven artista urbano, que es uno de los fundadores del género del trap en el país; y el icónico cantante y guitarrista, que gestó un nuevo paradigma del rock nacional, tienen un vínculo que causó múltiples reacciones en las redes sociales.

La actualidad musical en Argentina está marcada por una camada de artista jóvenes que están arrasando no solo a nivel nacional, sino a lo largo de toda Latinoamérica y parte de Europa. Si bien los estilos que vienen siendo más globales son de aires de urbanos y trap, la búsqueda de los artistas mainstream en un recital es tener una banda de músicos cuya exploración está más vinculada al rock y el funk.

En este contexto, Duki fue viral en las redes sociales porque lanzó la nueva canción Barro como adelanto del disco Ameri que llegará a las plataformas el 31 de octubre. El vínculo con El Flaco Spinetta enloqueció a los fanáticos, ya que utilizó un sample de la canción Barro tal vez y, de hecho, el mismo tema se llama Barro, tratándose de un guiño al músico fallecido el 8 de febrero de 2012.

De esta manera, el cruce generacional sigue dándose en la música argentina independientemente de la diversidad de géneros. Esto se puede apreciar en artistas como Dillom, quien cantó en vivo Una vela de Intoxicados; en Wos, ya que tiene un tema con Ricardo Mollo y además fue invitado en un show de Ciro y Los Persas años atrás; o Trueno por trabajar junto a Victor Heredia en la canción Tierra Zanta.