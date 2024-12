El próximo 10 de diciembre Javier Milei cumplirá su primer año de mandato como presidente de la Nación. Algunas de las premisas que mantuvo - y pretende sostener - es la de no realizar obras desde el Estado. Sin embargo el mes de diciembre, lleno de negociaciones y urgencias para cualquier gobierno, abre una posibilidad para rediscutir y negociar nuevos acuerdos de cara a 2025. Los intendentes del conurbano lo saben y por ello, los alcaldes de la primera sección electoral apuntan a disminuir el impuesto del IVA que pagan en insumos para sus distritos.

El lunes pasado en Marcos Paz se realizó un encuentro entre los intendentes de dicha sección. La reunión forma parte de una serie de encuentros que mantienen de manera quincenal o mensual y que tiene como objetivo poner en común las problemáticas que atraviesan como región y entre distritos linderos.

Al respecto, Javier Osuna, intendente de General Las Heras, detalló a El Destape que “si bien los municipios estamos exentos del pago de IVA, cuando compramos nafta para los patrulleros pagamos el 21% como cualquiera, cuando adquirimos medicamentos nos pasa lo mismo”. El jefe comunal agregó que la diferencia principal radica en que, a diferencia de otros gobiernos, “cuando uno censa la cantidad de recaudación que transfiere a Nación, no nos está volviendo a los distritos en materia de obra pública”.

Otro dirigente que participó del encuentro fue en la misma linea. “Tenemos que adoptar las medidas necesarias para que se elimine la imposición del IVA en medicamentos, alimentos y combustibles”, dijo y agregó que “actualmente ello genera un redireccionamiento del recurso que no es percibido por nuestros gobiernos, con obras por ejemplo, en favor de nuestros vecinos”. “Todos los intendentes tenemos la misma preocupación”, remarcó Osuna.

A la fecha, las obras de Nación continúan suspendidas y en la provincia de Buenos Aires superan las mil. Incluso, varias de ellas las finalizará el gobierno bonaerense, pero no podrá hacerse cargo al 100%. De esta manera, Axel Kicillof firmó convenio para finalizar las 38 abandonadas en las universidades nacionales radicadas en la Provincia. “Nosotros compensamos el abandono del Gobierno nacional porque estamos convencidos de que las universidades que se desenvuelven en el territorio bonaerense son un factor central para el desarrollo de la provincia”, explicó el Gobernador en la firma del convenio.

En ese sentido, la discusión por el pago del IVA radica en que, mientras una empresa privada abona el 10,5%, los distritos lo hacen al 21%. Los intendentes quieren rediscutir el diferencial que abonan. En tanto, otro alcalde apuntó a Casa Rosada y lo corrió con la misma vara: “Nos critican por todo; si queremos incluir una tasa en la boleta de luz para asegurar la iluminación dicen que generamos inflación, pero cuando Nación llevó la tarifa de 10 mil a 100 mil pesos también estaba generando inflación, entonces, ¿en qué quedamos?”.

Si bien no hay todavía no hay una reunión pactada con los funcionarios de nación, los dirigentes saben que diciembre -el mes por excelencia de negociaciones- es una oportunidad que no desaprovecharán. “Ahora están discutiendo el Presupuesto 2025, y esto tiene que ver con nuestro 2025”, cerró un intendente.

Del encuentro participaron Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Facundo Diz (Navarro), Juan Luis Mancini (Suipacha), Leonardo Boto (Luján), Juan Ustarroz (Mercedes) y Ricardo Curuchet (Marcos Paz).