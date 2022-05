El pronóstico de un vidente para el clásico Boca vs. Racing por la semifinal de la Copa de la Liga

Según su pronóstico, el vidente Juan de Dios contó en un video de TikTok quien ganará en el duelo entre Boca y Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

El vidente Juan de Dios lanzó a través de un video de TikTok un pronóstico con respecto al partido entre Boca Juniors y Racing Club por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. Tal como sucedió antes del encuentro entre River y Tigre por los cuartos de final, el usuario de dicha aplicación movió sus cartas y a raíz de esto anunció qué equipo ganará el duelo y avanzará a la final del certamen.

Este sábado 14 de mayo en cancha de Lanús se verán las caras "Xeneizes" y "Académicos" con un objetivo en común, llegar al duelo decisivo y gritar campeón. Lo mismo sucede con el elenco de Victoria y Argentinos Juniors, que se enfrentarán un día después en cancha de Huracán a partir de las 16:00. Sobre este duelo, el vidente también dio su parecer y confirmó cuál será el segundo finalista del torneo local.

"La carta me descifra que puede haber un empate. Mis cartas me dicen un empate entre Boca Juniors y Racing. Pero al final de cuenta me sale la carta de la victoria. ¿Quién se lleva la victoria? La victoria se la lleva el equipo de Racing. Racing gana a Boca Juniors este sábado 14 de mayo", lanzó en su video publicado en TikTok el vidente que se hizo famoso luego de que Sergio Massa compartiera su video luego del triunfo de los dirigidos por Diego Martínez ante el "Millonario".

Por otro lado, en diálogo con TyC Sports, Juan de Dios se refirió al encuentro que jugarán el "Matador" y el "Bicho" el próximo domingo 15 de mayo y sostuvo: "Va a levantar su fuerza, la acompañará la carta de la victoria". Esto último fue en referencia a Tigre y también opinó sobre Argentinos: "Le salió mucha negatividad, le van a jugar los nervios". Una vez terminado este partido quedarán definidos los dos finalistas del partido que se disputará el 28 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sergio Massa lo sabía: el video del vidente que anticipó que Tigre eliminaba a River

El político del Frente de Todos se alegró por la gran sorpresa que dio el conjunto de sus amores como visitante y lo demostró a través de su cuenta oficial de Instagram (@sergiomassaok). Mediante varias historias posteadas allí una vez terminado el encuentro, el exjefe de Gabinete celebró y llamó la atención entre sus seguidores.

Ya en la grabación del vidente azteca, se puede escuchar: "River dará fersa (que significa un impacto violento, duro), dará vigor, vitalidad, al igual que el equipo de los Tigres". Más allá de que Juan de Dios confundió el verdadero nombre del "Matador" con el del conjunto mexicano, lo más importante llegó después: "Tigre no es un equipo fácil de ganar, amigos. Vemos una batalla, vemos una fersa", continuó.