El polémico penal en contra de Boca: Rossi se volvió a lucir

El árbitro del partido, Pablo Echevarría, cobró un polémico penal en contra de Boca por una supuesta mano de Luis Advíncula. Agustín Rossi se lució y atajó su 16° tiro desde los 12 pasos.

A los pocos minutos del inicio del partido entre Boca Juniors y Rosario Central por la fecha 14° de la Liga Profesional de Fútbol, el árbitro Pablo Echevarría cobró un polémico penal a favor del "Canalla" por un rebote que dio en el brazo de Luis Advíncula. El arquero Agustín Rossi le tapó el tiro desde los 12 pasos a Gaspar Servio para mantener el 0 a 0.

Cuando iban 7 minutos del primer tiempo y ninguno de los dos había creado peligro, Rosario Central salió jugando desde abajo y sorprendió al equipo dirigido por Hugo Benjamín Ibarra. El defensor Cristian Báez metió un pelotazo largo sobre la línea de cal, Ismael Cortéz se la bajó de cabeza a Damián Martinez, que avanzó varios metros por derecha con la defensa mal parada y envió un centro preciso a Ignacio Malcorra por el otro sector. El volante zurdo definió de zurda y, tras un rebote, el balón pegó en el brazo del defensor peruano. La jugada terminó en manos de Rossi, pero el juez decidió parar el partido por el llamado del VAR.

Tras varios minutos de analizar la acción en la pantalla, Echevarría decidió determinar el penal y amonestar al exjugador del Rayo Vallecano de España. Los jugadores del "Xeneize" fueron a protestarle al árbitro, argumentando que la supuesta mano habia sido casual. El arquero del equipo visitante, que tenía tres goles convertidos por esa área, ejecutó al medio del arco y Rossi, que lo esperó hasta último momento, atajó el remate con su pierna derecha para alejar el peligro y manetener el empate en "La Bombonera".

Carlos Zambrano dio detalles del violento cruce con Darío Benedetto

Carzlos Zambrano habló de la pelea que tuvo con Darío Benedetto en el vestuario del estadio de Racing.

En diálogo con el medio peruano Trome, el jugador de la Selección de Perú confesó cómo fue la pelea en el vestuario del "Culindro" de Avellaneda con el "Pipa": “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve".

Zambrano, que arribó al "Xeneize" en 2020, expresó que no hizo nada en la situación de violencia que se generó en el vestuario y confesó cómo se siente luego de confirmarse la suspensión de la dirigencia de Boca: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar".

“No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”, comentó el "Kaiser", que ya había tenido una discusión en el banco de suplentes con Cristian Pavón en un encuentro ante Independiente, que no pasó a mayores porque fueron separados por sus compañeros.