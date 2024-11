El mensaje de Marcos Rojo a la hinchada tras la victoria de Boca: “La gente”

Rojo cumplió 100 partidos en Boca.

Después de cuatro partidos sin conocer el triunfo, Fernando Gago finalmente logró su primera victoria como entrenador de Boca y lo hizo de una manera contundente. El cuadro de La Ribera recibió a Godoy Cruz por la vigesimoprimera fecha del Torneo de la Liga Profesional y goleó por 4-1 en un partido que había arrancado cuesta arriba con el inaudito gol del “Tomba” a los dos minutos de partido.

A pesar de ese inesperado comienzo, lo cierto es que el equipo de Fernando Gago brilló en La Bombonera y volvió a ganar con comodidad, algo que hace tiempo no sucedía y que podría llegar a convertirse en el inicio de una nueva era si los resultados siguientes acompañan. Uno de los protagonistas que habló de la importancia de esta victoria para Boca fue Marcos Rojo, quien en diálogo con TNT Sports reveló que todo el plantel sabía lo que se necesitaba un triunfo de este tipo.

En relación con esto, se refirió a las críticas que había recibido el equipo desde incluso antes de la salida de Diego Martínez, cuando comenzó a formarse una separación entre el plantel y el hincha, que no se veía bien representado en la cancha. Sin embargo, la hinchada empujó constantemente este miércoles, algo que el central supo valorar: “La gente siempre alentando, empezamos perdiendo y se venía abajo la cancha. Este triunfo es para ellos”.

De ahí que Marcos Rojo haya visto un serio compromiso en la hinchada, que no paró de alentar, incluso cuando pidieron que los jugadores se despierten luego de aquella apertura del marcador. “El resultado es lo primero que quiere la gente y lo que buscamos nosotros, más allá de las formas y el estilo que queramos demostrar en el campo de juego. Lo que más me gustó fue el compromiso de todos”, afirmó el excapitán de Boca, que esta tarde recibió una placa por sus cien partidos con la camiseta xeneize.

Boca puede soñar con clasificar a la Libertadores 2025

Un resultado por sí solo no dice mucho, pero lo cierto es que este miércoles se ha visto una idea de juego más clara en el planteo de Fernando Gago, que podría estar cerca de encontrar su once ideal. El haber vencido a Godoy Cruz fue un paso importante para acercarse a los líderes de la Tabla Anual, en la que Boca aspira a terminar entre los cuatro mejores para clasificar a la Copa Libertadores.

Actualmente, el “Xeneize” está octavo con 53 puntos, cuatro menos que Talleres y Godoy Cruz, a cinco de Racing y a siete de River, que venció a Instituto en Córdoba. Ahora bien, si Boca es capaz de rescatar otra victoria en su visita a Sarmiento de Junín del próximo domingo, la situación podría mejorar todavía más en la tabla y será posible soñar con clasificar a la competencia sudamericana.