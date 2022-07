El ataque de furia de Pratto en la previa del partido con River: "Soberbios"

Lucas Pratto se enfureció en la previa del partido contra River Plate y explotó contra los árbitros del fútbol argentino.

Lucas Pratto se enfureció en la previa del partido de Vélez Sarsfield ante River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero del "Fortín" fue protagonista en la noche de Liniers, en el partido que el conjunto local perdió ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional, y tuvo una fuerte queja. La misma fue directamente dirigida para los arbitrajes aludiendo que perjudicaron a su equipo.

Los dirigidos por Alexander "Cacique" Medina cayeron ante el "Decano" por la mínima, apuntan todos los cañones el torneo continental y lo dejaron bien en claro. La mayoría de suplentes en este duelo dejó en evidencia que no piensan en otra cosa que en enfrentar al "Millonario" que comanda Marcelo Gallardo. Sin embargo, el "Oso" no dejó pasar la oportunidad para mostrarse molesto por lo vivido en cancha.

"A la gente se le debe mucho respeto, hay que agradecerle que siempre se que le hacen el aguante al equipo. Hoy tuvimos un mal partido con muchos jugadores que no vienen jugando, a veces la falta de ritmo y que entren todos de golpe se hace complicado pero bueno, hay que seguir trabajando. A partir de ahora pensamos en el miércoles", aseguró Lucas Pratto con la cabeza puesta en la vuelta de la Libertadores ante River.

Por otro lado, el "Oso" habló de los arbitrajes y sostuvo: "Es una lástima porque siempre Vélez juega condicionado: en cancha de Defensa y Justicia, cancha de Boca, de River, de Vélez. Parece que los árbitros están contentos con hacerle un mal a Vélez. Será un tema dirigencial, pero siempre nos callamos y creo que es momento de empezar a dejarlos expuestos porque son todos unos soberbios. La soberbia en el trato con los más chicos, hay árbitros que hablan mucho de los jugadores pero cuando dirigen uno o dos partidos importantes se creen protagonistas pero los protagonistas somos los jugadores, aunque a ellos le duela".

El contundente mensaje contra los árbitros del fútbol argentino

Por último, el delantero de Vélez contó desde su experiencia lo que siente ante las injusticias arbitrales: "Tienen que dejar de lado la soberbia y empezar a pitar como corresponde. No podemos dejar que el fútbol se empiece a poner más feo por esta causa. No podés hablar y ya me pasó con cuatro o cinco árbitros. Parece que nos faltan el respeto, si no los dejamos expuestos en la televisión somos gente que nos callamos mucho la boca, pero llega un momento que nos cansamos que nos pasen por encima".