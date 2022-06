La durísima frase de Gallardo contra los jugadores de River en el vestuario tras perder con Vélez

Marcelo Gallardo fue contundente contra sus jugadores en el vestuario luego de la derrota por 1 a 0 ante Vélez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo lanzó una durísima frase contra sus jugadores en el vestuario, luego de la derrota de River Plate por 1 a 0 ante Vélez Sarsfield por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El "Muñeco", que hizo una fuerte autocrítica en conferencia de prensa luego del encuentro, antes reaccionó por el flojo nivel que mostró su equipo y no se guardó nada. Es que este resultado complicó al "Millonario" pensando en el duelo de vuelta.

El próximo miércoles 6 de julio desde las 21:30 se medirán en el Monumental buscando un lugar en los cuartos de final del certamen continental. Claro que, para esto, el elenco de Núñez tendrá que evitar los errores que cometió ante el "Fortín", por el que los superaron ampliamente. El estratega de la "Banda" hizo foco en esto último y en la importancia del torneo para liquidar a sus futbolistas por lo hecho en el Estadio José Amalfitani.

Durante el ciclo ESPN F90, Sebastián "Pollo" Vignolo le consultó al periodista Gustavo Yarroch acerca de cómo se vivió la derrota del "Millonario" desde adentro. "¿Qué pasó ayer en el vestuario de River después de la derrota?", preguntó el conductor. El movilero respondió y reveló lo que dijo el "Muñeco": "Hubo una muy fuerte autocrítica interna al punto de que se escuchó la frase 'no lo jugamos como un partido de Copa'".

Y agregó: "Los jugadores saben que Vélez los superó en intensidad física y eso es algo que no se pueden permitir en el seno del plantel y también lo dejó en claro Gallardo en la conferencia de prensa cuando dijo que al equipo lo hicieron sentir incómodo en todos los aspectos. Así que la autocrítica fue fuerte. Se escuchó esa frase y es uno de los puntos que River tiene que corregir más allá de lo futbolístico, en lo que también tiene que mejorar."

Las declaraciones de Gallardo en conferencia de prensa

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló en la conferencia posterior al encuentro con Vélez Sarsfield por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y fue muy crítico con su equipo. Entre sus declaraciones, el DT esbozó: "Peor de lo que jugó hoy el equipo no puede hacerlo". Es que el "Millonario" no tuvo su mejor noche y el "Fortín" lo aprovechó con el tanto de Lucas Janson de penal para llevarse la victoria.

"Le dejamos la iniciativa a Vélez y le entregamos los espacios como para que nos marcaran más goles. Lo único positivo es el resultado porque es una ventaja mínima, pero debemos mejorar mucho para la revancha porque hoy no hicimos un buen partido. La incomodidad con la que nos hizo jugar provocó que no nos encontráramos nunca. Y cuando se juega mal no hay muchas explicaciones, se juega mal", enfatizó el entrenador.