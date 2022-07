Dos glorias del arco de Boca bancaron a Rossi: "Fundamental"

En medio de las negociaciones para renovar su contrato, dos figuras históricas del "Xeneize" piden por su contuinuidad.

El futuro de Agustín Rossi en el arco de Boca Juniors parece incierto cuando queda menos de un año para que finalice su vínculo con el club. En plenas negociaciones entre su representante y el Consejo de Fútbol, dos arqueros históricos del "Xeneize" salieron a bancarlo públicamente y pidieron por su continuidad ya que lo consideran "fundamental" para el equipo que conduce Hugo Benjamín Ibarra.

No es la primera vez que hablan de las actuaciones de Rossi en Boca, pero en esta oportunidad, además de elogiarlo, fueron más allá y dejaron marcadas sus posturas. El primero que decidió opinar del tema fue Roberto Abbondanzieri, quien en diálogo con Radio La Red, manifestó: "Si me tomo el atrevimiento de hablar de Rossi es porque a mí me gustaría que se quedara. Porque cuando agarras el ritmo del arco de Boca es algo muy bueno. Y Agustín está bárbaro. El otro día la gente se lo reconoció. Y lo tiene merecido. Yo creo que una vez que se encuentra un gran arquero, hay que tratar de mantenerlo”. El campeón del mundo "Azul y Oro" en Japón ante el Milán, no dudó un solo instante en apoyar la renovación del exportero de Chacarita.

Boca Juniors: Roberto Abbondanzieri y Óscar Córdoba pidieron públicamente que Agustín Rossi siga en el club.

Luego, horas después de la opinión del "Pato", el que también dejó expuesto su deseo en relación al mismo tema es el colombiano Óscar Córdoba, gloria del "Xeneize" en la era de Carlos Bianchi. “Rossi me parece que se ha colado dentro de los grandes arqueros de Boca gracias a sus rendimientos y su eficacia en el momento de definir por penales. Su continuidad va a ser parte de ese presupuesto que tendrá Boca para poder ir manejando la nómina para el próximo año, me parece que es pieza fundamental y no se puede dejar ir bajo ningún término”, comentó en una entrevista con programa radial Boca de Selección.

Boca Juniors: Roberto Abbondanzieri y Óscar Córdoba pidieron públicamente que Agustín Rossi siga en el club.

La negociación por la continuidad

Si bien hace algunos meses el Consejo de Fútbol le había hecho una propuesta de renovación al agente de Rossi, la oferta no había sido aceptada y el acuerdo quedó en stand-by. El agente del arquero de 26 años, Miguel González, decidió ventilar el contrato de su representado al confesar que "cobra como el cuarto arquero de Panamá" y se encendieron las alarmas entre los integrantes del Consejo.

Conocedores de la situación, los miembros de la secretaría de fútbol de Boca comenzaron a moverse rápidamente y se reunieron el pasado martes 26 con el arquero y su representante para acercarles una oferta. Según comentó Jorge Bermúdez en una escueta conferencia de prensa, la propuesta "es muy importante" y esperan que el exjugador de Estudiantes de la Plata la acepte en los próximos días.

Aunque no trascendieron los números del contrato, dirigentes del club hicieron saber que hay una mejora significativa respecto al monto actual y lo convertiría en el mejor pago del plantel. El acuerdo sería hasta 2026 y comenzaría a regir apenas sea firmado y no a comienzos de 2023, como se había deslizado. En caso de no firmar, Agustín podría negociar su contuinidad en otro club como jugador libre a partir del 1° de enero de 2023, seis meses antes de que venza su vínculo.