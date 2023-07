Demichelis no lo puede creer: Gago le está por robar un refuerzo a River

Fernando Gago quiere a un futbolista para Racing y se lo "robaría" a Martín Demichelis, quien esperaba que se sume a River Plate.

Fernando Gago tiene en la mira a un futbolista para Racing que estuvo muy cerca de firmar con River por deseo de Martín Demichelis en el comienzo del mercado de pases del fútbol argentino. Con el alejamiento del "Millonario" en las últimas horas, "Pintita" sabe que el jugador puede ser una pieza fundamental para la "Academia" pensando en la Copa Libertadores. Los de Avellaneda se medirán ante Atlético Nacional de Medellín en octavos y tienen serias chances de enfrentar a Boca en cuartos en caso de que el "Xeneize" elimine a Nacional de Montevideo.

Por este motivo, el entrenador que ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional con el mencionado club quiere al zaguero uruguayo Sebastián Boselli. El joven que se desempeña en Defensor Sporting fue una de las figuras de su equipo en el Mundial Sub 20 donde la "Celeste" se consagró campeona en nuestro país y despertó la atención de todos. Ante la posibilidad de que no llegue a Núñez, Racing ya aceleró por él.

Mientras el "Millonario" no volvió a ofertar por el central -la primera propuesta no cumplió con las expectativas-, desde la dirigencia de la "Academia" no tardaron en pensarlo como un nuevo refuerzo. Claro que, todo dependerá del arreglo al que lleguen las instituciones en las próximas semanas. El padre y representante del futbolista habló al respecto y dejó en claro cómo es la situación, principalmente del lado de Martín Demichelis y sus intenciones con respecto al jugador.

"Sigue siendo una posibilidad, le enviaron a Defensor Sporting una oferta insuficiente. El interés de River sigue, pero también estamos atentos a Europa. El día que River o cualquier equipo avance se resolverá en 48 horas", sostuvo Pablo Boselli en diálogo con el medio uruguayo Sport 890. Cabe destacar, que "Micho" ya sabe que cuenta tanto con Ramiro Funes Mori como con Facundo Colidio y espera que se resuelvan los casos de Manuel Lanzini, Gonzalo "Pity" Martínez y Joaquín Pereyra.

Una joya de River le dijo chau a Demichelis y será rival de Messi en la MLS

Un joven jugador y promesa de River Plate que todavía no debutó de la mano de Martín Demichelis seguirá su carrera en un club de la MLS de Estados Unidos y será rival de Lionel Messi. Al no haber sumado minutos con el equipo principal de "Micho", el futbolista tomó la decisión de emigrar al fútbol donde recientemente llegó el mejor del mundo, situación que sorprendió a todos en Núñez. Es que el crack que la rompió en la Reserva se perfilaba para hacer lo propio en la Primera División.

Se trata nada menos que de Matías Gallardo, hijo del "Muñeco", quien demostró sus condiciones en los partidos que le tocó jugar en Inferiores y tiene un gran potencial. Sin embargo, todo indica que se irá libre de la institución de Núñez ya que no tiene contrato firmado y se sumará al Atlanta United. De esta manera, el talentoso volante compartirá plantel con Thiago Almada y el exhombre de River, Santiago Sosa.