Cuántos goles hizo Ángel Labruna en River, según un nuevo estudio sobre el máximo goleador del fútbol argentino

Ángel Labruna, ídolo como jugador y entrenador en River.

Un nuevo informe pone en debate quien es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino y colocaría por primera vez al ídolo riverplatense y máximo artillero de su historia Ángel Labruna por encima del delantero paraguayo y legendario goleador de Independiente Arsenio Erico. Una batalla de enorme paridad, que de acuerdo al revisionismo histórico siempre los colocó a ambos muy cerca de los 300 goles y muy por encima de otros número nueve que tuvo el país.

Durante muchos años se le contabilizaban 290 goles al icono del Millonario, tres menos que el paraguayo. Sin embargo, una investigación realizada por CIHF (Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol) planteó que había algunas omisiones en el conteo en 1977, cuando se publicó Historia del Profesionalismo, una obra de Pablo Ramírez que compilaba todos los partidos del profesionalismo.

Cuántos goles tiene Ángel Labruna

Labruna, una leyenda absoluta del fútbol argentino.

Según planteó el CIHF, Ángel Labruna convirtió a lo largo de toda su carrera 295 goles.

Se sumó un desempate que disputaron River y Platense en 1949, en el cual Labruna convirtió dos tantos, uno en la ida y otro en la vuelta.

Y Carlos Yametti, presidente del CIHF, dio cuenta de que un gol que se le otorgó a José Manuel Moreno había sido convertido en realidad por Labruna, para llevarlo de 290 a 295 goles a Labruna, frente a 293 de Erico. Aunque otros historiadores ponen al paraguayo con 295 anotaciones.

Polémica por la cantidad de goles de Arsenio Erico

El legendario Arsenio Erico demostrando porque le decían saltarín en un partido de Independiente contra River.

No obstante, historiadores de Independiente aseguran que Arsenio Erico no tiene 293 goles y cuenta en realidad con 295, lo que dejaría al "saltarín paraguayo" y a "Angelito" empatados. Una fuerte discordia que depende de que informe se posiciona el espectador pone a uno por delante de otro. Lo cierto es que el hincha del "Rojo" se enorgulleció siempre por tener al máximo goleador de la historia profesional (Erico) y al máximo artillero de la era amateur (que fue Manuel "La Chancha" Seoane, con el impactante registro de 207 goles en 217 partidos en ese período, a los que luego le sumó 34 anotaciones en el profesionalismo).

La eterna pica de River con Independiente por la contratación de Arsenio Erico

El gran goleador de Independiente estuvo a muy poco de vestir la camiseta de la banda y otra pudo haber sido la historia. Fue el propio paraguayo quien reveló como cambió a último momento su decisión de vestir la camiseta de River, para ponerse la del "Rojo" y como se escondió de los dirigentes del club de Núñez. "Los dos fueron a buscarme a Paraguay, River e Independiente. Pero yo quise a Independiente y me vine en barco. Pero en Rosario me bajé para seguir en tren hasta Buenos Aires porque allí me habían dicho que estaban los de River para obligarme a venir con ellos. Así me escondí", contó Arsenio Erico en una entrevista con el medio "Ahora" en 1970.

De La Mata, Erico y Sastre, tres leyendas del Rojo.

Y en una entrevista con El Gráfico resaltó: "River no me disgustaba, pero le tenía miedo a Bernabé Ferreyra. Teniendo un centrofoward de ese arraigo no lo iban a sacar para ponerme en su lugar. Poco después recibí la oferta de Independiente y eso me interesó de inmediato". El resto fue historia: bicampeón con el "Rojo" en las temporadas 1938 y 1939, conformando una línea de ataque de lujo con nombres ilustres como Vicente De La Mata y Antonio Sastre.