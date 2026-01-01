Con Milito, Racing va a fondo por Valentín Carboni: qué falta para cerrarlo en el mercado de pases

Con Milito, Racing va a fondo por Valentín Carboni: qué falta para cerrarlo

Valentín Carboni está muy cerca de ser refuerzo de Racing Club en este mercado de pases debido a la gestión de Diego Milito al frente de la institución de Avellaneda. El joven crack de la Selección Argentina que se consagró campeón de América en Estados Unidos 2024 está a un paso de sumarse al plantel que comanda Gustavo Costas aunque aún restan detalles para sellar la negociación. Sin dudas, puede ser una de las incorporaciones más importantes de cara al 2026 en nuestro país.

El volante de 20 años de la "Albiceleste" sabe que necesita rodaje de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, por lo que no sería una mala alternativa vestir los colores de Racing. Por otro lado, para el DT sería una pieza importante para el equipo pensando en la temporada venidera en la que afrontarán tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana. Por supuesto, todavía no está cerrado pero es cuestión de pocas horas para que haya acuerdo.

Según trascendió este jueves 1° de enero del 2026, Carboni está a un paso de llegar a Racing en este mercado de pases. El periodista Fabrizio Romano aseguró que Diego Milito está en conversaciones directas con Javier Zanetti -vicepresidente del Inter de Milán- para sellar el vínculo. Cabe destacar que el joven pertenece a dicho club, pero está a préstamo en el Genoa, el cual interrumpirían para que se una al plantel de la "Academia".

A su vez, existe la chance de que arribe por seis meses o un año sin opción de compra. Esto último sería un factor clave para que tenga minutos en cancha antes de la Copa del Mundo, para la cual todavía no tiene su lugar asegurado entre los que serán los 26 convocados por Lionel Scaloni. Mientras tanto, la dirigencia sólo se aseguró la continuidad del entrenador y espera por la llegada de refuerzos para volver a salir campeón.

Valentín Carboni, campeón con la Selección Argentina, está muy cerca de jugar en Racing

Los números de Valentín Carboni en su carrera

Clubes : Inter de Milán, Monza, Olympique de Marsella de Francia y Genoa de Italia.

: Inter de Milán, Monza, Olympique de Marsella de Francia y Genoa de Italia. Partidos jugados : 60 (+3 con la Selección Argentina).

: 60 (+3 con la Selección Argentina). Goles : 4.

: 4. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: Supercopa de Italia 2022 y Copa Italia 2023 con el Inter de Milán; Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina.

Los jugadores que vuelven a Racing para 2026

En contraposición a Gastón "Chila" Gómez y Ramiro Degregorio, que se alejarán, por ahora serán tenidos en cuenta Matías Tagliamonte (27 años), Tobías Rubio (21) y Baltasar Rodríguez (22). Mientras que el arquero continuará para ser el principal relevo de Cambeses tras el buen paso por Unión, el defensor vuelve de Defensa y Justicia y puede llegar a ser tenido en cuenta como recambio de Gastón Martirena en el lateral derecho tras la salida de Mura en libertad de acción. Por último, el mediocampista ofensivo regresó de la cesión en el Inter Miami de Lionel Messi, que decidió no hacer uso de la opción de compra por cinco millones de dólares.