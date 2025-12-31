Comunicado de Racing de última hora: los cambios para el 2026

El comunicado oficial de Racing, con cambios para sus socios en 2026.

Racing publicó un comunicado de última hora, sobre el final del 2025, con novedades para sus socios. El club de Avellaneda, presidido por Diego Milito, hizo realidad un extenso anuncio en sus canales oficiales para dar a conocer algunas modificaciones trascendentes, en especial para aquellos que pagan su cuota mes a mes en uno de los equipos grandes del fútbol argentino.

Racing anunció cambios para sus socios desde el 2026

A través de un extenso escrito que llevó las firmas del propio Milito y del secretario general Kevin Feldman, la "Academia" posteó:

COMUNICACIÓN A LOS SOCIOS

Queridas socias y queridos socios de Racing Club Asociación Civil:

La Honorable Comisión Directiva Quiere informar a su masa societaria y al público en general que, analizado el artículo 11 del vigente estatuto tanto desde el punto de vista jurídico, estatutario e institucional y su vinculante cláusula transitoria cuyos efectos finalizan a partir del 31/12/2025, hemos decidido:

• Prorrogar la vigencia de la cláusula transitoria relativa al régimen de socios vitalicios, suspendiendo la aplicación del artículo 11 del Estatuto en su redacción actual en lo que respecta a la nueva fórmula prevista para 2026 para todos aquellos socios que hayan ingresado a la institución, previo a su aprobación.

• Impulsar las reformas estatutarias correspondientes para que el régimen de acceso a la categoría 'Vitalicia” sea debatido y redefinido de manera democrática en lo sucesivo en los ámbitos institucionales y con sus actores correspondientes.

Esta resolución empática y responsable, sustentada en un dictamen jurídico especializado en derecho asociativo, concluye que la aplicación del nuevo régimen podría afectar derechos, expectativas legítimas y coyunturas de socias y socias que, durante décadas, han construido su pertenencia al Club bajo reglas claras y previsibles, dando lugar a numerosos reclamos. Es menester aclarar que nuestra decisión no elimina ni desconoce la figura del socio vitalicio, ni mucho menos constituye una modificación definitiva del Estatuto. Se trata de una medida provisional y preventiva, amparada en la protección de nuestros asociados, garantizando igualdades y preservando la previsibilidad a fin de evitar conflictos evitables hasta tanto la Asamblea, como órgano soberano, pueda debatir y resolver el tema con la profundidad que este merece.

Creemos firmemente que Racing se construye con diálogo, respeto y reglas justas. Y entendemos que las decisiones que afectan a su comunidad deben tomarse escuchando, explicando y dando participación.

Agradecemos el compromiso, la historia y el sentido de pertenencia de cada socia y cada socio, que son la verdadera razón de ser de nuestro enorme Club.

Porque TODOS JUNTOS no es sólo una frase.



Diego Alberto Milito.

Presidente.

Kevin Feldman.

Secretario General.

¿Qué cambia para los socios de Racing?

Se frena el artículo 11, que habla de tener una edad mínima de 60 años y 35 años de antigüedad para ser vitalicio.

Momentáneamente se vuelve a los requisitos anteriores: 30 años de antigüedad como socio activo de manera ininterrumpida.

¿Cuántos socios tiene Racing hoy?

De acuerdo con la última información difundida por la entidad de Avellaneda en septiembre del 2025, la "Academia" cuenta actualmente con 103.422 socios activos.