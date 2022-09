Carlos Tevez disparó contra todos en Rosario Central: "Que me puteen"

Carlos Tevez se cansó de Rosario Central, disparó contra todos y hundió a la dirigencia. "Que me puteen a mí, no me importa", expresó.

Carlos Tevez parece harto de Rosario Central y disparó contra todos en la conferencia de prensa previa al partido contra Racing, por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El entrenador hundió a la dirigencia del club y pidió tomar medidas urgentes para la conformación del plantel de cara a 2023.

El técnico del "Canalla" se quejó por una nómina repleta de juveniles, porque "no hay plata" y por las desprolijidades en los manejos de la directiva. Si bien no los mencionó, los dardos fueron para el presidente Rodolfo Di Pollina tras la intempestiva salida de Raúl "El Tapón" Gordillo como manager.

Tevez disparó munición gruesa en Rosario Central: "Esto es grave"

A tono con las últimas declaraciones públicas como DT del conjunto santafesino, "Carlitos" cuestionó el armado del plantel. Más allá de lo que ocurra en lo que resta de la Liga actual, la intención del ex Boca era proyectar hacia la próxima temporada, aunque resaltó que "con esto no alcanza" y que "hay que vender (jugadores) para poder traer" en el mercado de pases de diciembre y enero próximos. "Tenés que traer un equipo completo, pero no hay plata", señaló.

Tevez estalló contra la dirigencia de Central y fulminó a todos.

"El 18 de diciembre son las elecciones... ¿Cómo hacemos mientras tanto, con quién tengo que hablar?", declaró el exdelantero. Igualmente, más allá de los rumores sobre su salida luego de algunas protestas anteriores, "El Apache" aclaró: "No me voy a bajar del barco. Me habré expresado mal, pero hay que ver en qué situación está el club. No necesito el respaldo del oficialismo ni de la oposición".

Además, consideró que "primero está Central, está el escudo, el apellido, y los técnicos están atrás. Primero la institución". “Yo no vine acá a hacer política, cada agrupación es libre de elegir a su técnico. El tema es cómo va a afrontar Central la temporada que viene, a eso hay que prestarle atención”, de descargó con bronca.

Con respecto a su futuro en la entidad rosarina, el estratega reveló: "Me voy a quedar por los chicos. Tenemos que pensar en la situación en la que está Central... Yo me puedo ir, me puedo quedar, pero el problema no es Tevez". "Si yo me voy y viene otro técnico, se encuentra con un plantel muy joven. Que me puteen a mí, no pasa nada. Una puteada más o menos no me va a cambiar", agregó.

Como si fuese poco, Tevez marcó que lo que sucede en Rosario Central "es grave" y vociferó: "Cáguenme a puteadas a mí, pero 8 jugadores del club tienen menos de 22 años y están poniendo el pecho por Central. Yo no me voy a ir". "Entre los lesionados y los que se van, a fin de año quedan 17 jugadores, de los cuales 8 tienen menos de 22 años", profundizó.

"Después pararemos la pelota a fin de año y ahí barajaremos de vuelta, pero esta situación es muy díficil", reflexionó de manera muy cruda. En el mismo sentido, el ex Boca añadió: "Tenemos que saber dónde estamos parados, estamos yendo hacia un lugar que no es bueno". “Hoy estamos quemando procesos y eso no es bueno. Lo único que pido es que se la agarren conmigo, con los chicos no”, pidió Tevez, muy caliente.

Para cerrar una conferencia picante, "Carlitos" se quejó porque “si las elecciones son el 18 de diciembre, ¿quién va a tomar las decisiones?". Y remarcó que "un equipo no se puede armar de un día para otro, es muy difícil así”.