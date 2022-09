Boca tiene nueva camiseta: la similitud con una casaca histórica que criticó Maradona

Boca Juniors estrenará camiseta contra Colón de Santa Fe por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol. El "Xeneize" utilizó el mismo modelo años atrás y Diego Armando Maradona lo criticó.

Boca Juniors estrenará camiseta alternativa este domingo 4 de septiembre ante Colón de Santa Fe. El "Xeneize" utilizó un modelo similar varios años atrás y Diego Armando Maradona fue muy crítico en ese momento con su utilización. Todos los detalles de la nueva indumentaria del elenco de Hugo Ibarra, con la que jugará ante el "Sabalero" en condición de visitante por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol buscando un triunfo en la previa del Superclásico.

Con respecto a la venta de la casaca, no hay certezas con respecto a los precios pero se estima que estará disponible en las próximas horas. Hasta el momento, los únicos modelos disponibles para adquirir son el kit titular, que vale $28.999 y la tercera camiseta ($16.999). Acerca de las diferencias con la que se utilizó en la temporada 1997, la actual es de la marca Adidas (la anterior era Nike) y no tiene el escudo habitual en el pecho.

En lugar del emblema que representa al club de La Ribera, la nueva indumentaria lleva cuatro estrellas con las siglas de la institución (CABJ). La misma es blanca y tiene la histórica franja en el medio de color azul oscuro con dos amarillas en la parte inferior y superior. Además, tanto en el cuello como en los puños predominan los mismos colores mencionados.

"Hoy le pegan el rojo, mañana el blanco y ya tenemos la camiseta de Chacarita. Si los norteamericanos ponen 200 millones de dólares, no vamos a cambiar los colores de la bandera argentina. La camiseta de Boca hay que defenderla. Esta es la camiseta de Michigan, yo la camiseta de Michigan no me la pongo", sentenció Diego Armando Maradona en 1997.

La camiseta que utilizará Boca Juniors ante Colón de Santa Fe

El mensaje de Sebastián Villa a los hinchas de Boca tras ser operado

La lesión de Sebastián Villa generó indignación en Boca porque se perderá el superclásico ante River y todo lo que resta del año. Este jueves, el colombiano fue operado con éxito de la ruptura del menisco externo de la rodilla y, desde el hospital donde fue intervenido, le dejó un mensaje a los hinchas del "Xeneize". Tras conocerse el grado de la lesión, al delantero le realizaron una "artroscopía diagnóstica y terapéutica de la rodilla", donde deberá tener 30 días de recuperación.

Luego de la operación, Villa emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para contar cómo estaba. "Buenas tardes a todos, paso por aquí para contarles que la cirugía salió muy bien. Agradezco a mi familia que esta conmigo en todo momento, a mis representantes, compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigentes, al Doctor Batista que estuvo a cargo de la operación y a todos ustedes, los hinchas y seguidores por los mensajes tan lindos de fuerzas y afecto que recibí en los últimos días. Hice todo lo posible para estar presente en el súper clásico pero el dolor me impedía estar al 100% para jugar. Los quiero mucho, volveré fortalecido. ¡Dios al mando!".