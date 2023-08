Beltrán en la mira: un grande de Europa está decidido a comprar al crack de River por una cifra millonaria

Lucas Beltrán está en la mira de un grande de Europa que está decidido a pagarle a River la millonaria cláusula de recisión del delantero y goleador del equipo de Martín Demichelis.

Lucas Beltrán está en la mira de un club grande de Europa que está dispuesto a pagar la cláusula de recisión del delantero estrella de River Plate. El goleador que la rompió en la Liga Profesional de Fútbol que el equipo de Martín Demichelis ganó e hizo lo propio en la Copa Libertadores tiene una nueva oferta pero todavía no definió cuál será su futuro. Desde el Viejo Continente no perdieron el tiempo y hasta enviaron un emisario para darle un cierre a la gestión.

El elenco que abonaría 25 millones de euros por el "Vikingo" es nada más y nada menos que el Benfica de Portugal, que no hace muchos meses también contrató a Enzo Fernández. Por supuesto, todo dependerá del arreglo al que lleguen las instituciones en las próximas semanas, ya que los de "Micho" tienen por delante la vuelta de los octavos del torneo continental y la Copa de la Liga Profesional. Igualmente, las "Águilas" ya avanzaron por el atacante de la "Banda".

Si la negociación sigue su curso, el conjunto luso pagará una cifra cercana a 27 millones de dólares para quedarse con el futbolista, lo que sin dudas significará otro ingreso importante para River. En caso de llegar a un acuerdo, el jugador tendría chances de quedarse en el "Millonario" hasta que culminen los cuartos de final de la Libertadores -si es que avanza contra Inter de Porto Alegre-. De esta manera, será un caso similar al de Enzo Fernández, a quien también compró el Benfica en 2022.

La realidad es que Lucas Beltrán no está en venta y la dirigencia lo tiene bien en claro. Sin embargo, la postura es que sólo se irá si algún club paga su cláusula de rescisión, como tiene en sus planes el conjunto portugués. A pesar de esto, la cúpula de River sabe que será difícil retenerlo en el equipo durante mucho tiempo y que, en el mejor de los casos, podrán disfrutar de su talento por unos pocos meses más. Lo positivo es que, tal como sucedió con el campeón del mundo, la "Banda" tendrá la posibilidad de quedarse con una parte de su pase para recibir ingresos por futuras ventas.

El interés de Roberto Mancini por Lucas Beltrán para la Selección de Italia

Con un total de 11 goles -3 de penal- en el torneo, el "Vikingo" se quedó con el puesto de delantero y se lució cada vez que le tocó ser titular por delante de Miguel Borja. Su nivel despertó la atención del estratega italiano que no dudó en mostrar su interés en el joven de 22 años que lleva 16 gritos y 3 asistencias en 32 cotejos en lo que va de la temporada. Además, desde su debut anotó en 28 oportunidades y dio 9 pases gol en 113 jugados entre River y Colón de Santa Fe.

Según trascendió, Mancini reveló este dato en diálogo con el Diario Olé, donde aseguró cuál es su postura al respecto. En sus palabras, el técnico lanzó que lo están siguiendo como a muchos, pero "aún no hay nada resuelto". La noticia no sólo sorprendió a todo el mundo en el "Millonario", sino que también lo hizo en el entorno de la Selección. Al margen de que todavía no debutó con el elenco nacional, se perfilaba para en algún momento estar dentro de los convocados.