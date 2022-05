Alerta en River: un gigante de Europa dispuesto a llevarse Enzo Fernández

Al volante del "Millonario" le quedarían pocas horas como jugador del club ya que lo buscan desde el "Viejo Continente".

El nivel que viene demostrando River en los últimos meses y años no pasa desapercibido en Europa. Luego de la trasferencia multimillonaria de Julián Álvarez al Manchester City de Inglaterra, hay otro jugador que viene despertando fuertemente el interés de equipos grandes europeos. Enzo Fernández, volante clave en la estructura de Marcelo Gallardo y que se rumoreaba con su salida al Benfica de Portugal, podría emigrar al "Viejo Continente" en el próximo mercado de fichajes para jugar en la Juventus, club que estaría dispuesto a pagar su clausula de recisión.

Según el medio deportivo italiano Tuttomercato, la "Vecchia Signora" está tras los pasos de Fernández y podría ejecutar la clausla de salida para la siguiente temporada, que es de 20 millones de dólares. Incluso, conociendo que hay varios clubes interesados en él, el portal manifestó que Juventus quiere ganar de mano al resto de los interesados y podrían acelerar por su fichaje en los días venideros.

Juventus va por Enzo Fernández

En medios italianos, además, señalan al exjugador de Defensa y Justicia como un volante de "buena técnica" y "excelente línea de pase", y hasta se animan a compararlo por su calidad en los pies con el mediocampista del Barcelona Frenkie De Jong. En esa posición, el equipo juventino tiene al estadounidense Weston McKennie, el francés Adrien Rabiot, el brasileño Arthur y el italiano Manuel Locatelli, con lo cual podría ser una variante más que positiva para el entrenador Massimiliano Allegri de cara al futuro.

No será sencilla la puja por contratar a Enzo, ya que hay varios postulantes para hacerse de su ficha. Uno de los primeros interesados, y que envió agentes a Argentina para verlo en vivo y en directo, fue el Benfica, que hasta llegó a comentarse de una posible reunión entre representantes y que el volante les habría dado el "ok" para cerrar la transferencia. Otros de los clubes que posaron sus ojos en el oriundo de San Martín, fueron Manchester United y el Real Madrid, pero, hasta el momento, ninguno avanzó con propuestas u ofertas concretas. Habrá que esperar si este nuevo aspirante no hace cambiar los planes de sus competidores.

Enzo Fernández

Los números de Enzo Fernández en River

El nivel de Enzo desde su regreso a River en 2021 viene siendo cada vez mejor. Este año se ha convertido en una de las figuras del "Millonario" a base de goles y asistencias determinates: en 45 partidos, ya acumula 10 goles y 9 asistencias y, además, son varios expertos que piden una chance en la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni.