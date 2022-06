Alario se aleja de River: un campeón europeo va con todo a llevárselo

El delantero del Bayer Leverkusen tiene una propuesta que le puede servir para sumar más minutos de cara a la Copa del Mundo.

A falta de cinco meses del Mundial de Qatar 2022 y con el mercado de pases abierto en todo el mundo, los futbolistas ponen su foco en tener continuidad en sus equipos para tener chances de integrar el plantel de 26 jugadores que se permiten para la cita mundialista. Si bien el caso de Lucas Alario es muy particular, ya que juega poco como titular en el Bayer Leverkusen y hace algunos días reconoció que quiere seguir en Europa, otro club alemán va con todo para comprar su pase. Se trata del Eintracht Frankfurt, el campeón de la UEFA Europa League que hizo una oferta formal por el delantero.

Alario, que aún tiene contrato con el Leverkusen hasta 2024 y una clauslua de recisión de 6,5 millones de euros, ve con muy buenos ojos el posible traspaso ya que es un club que ha crecido mucho en los ùltimos años y pelea competciones internacionales. Incluso, gracias a la consagración en la final ante Rangers de Escocia de la competencia internacional, la temporada 22-23 disputará la Champions League.

Lucas Alario recibió una oferta del Eintracht Frankfurt.

Aunque no trascendió la cifra del ofrecimiento de la institución del centro de Alemania, los rumores indican que es cercana a la clausula de salida. En los próximos dìas seguirán las reuniones entre ambos equipos y con el agente del exdelantero de River y Colón de Santa Fe, Pedro Aldave.

De concretarse la llegada del "Pipa" al Eintracht, compartirá plantel con Rafael Santos Borré, quien fue la gran figura la temporada pasada en la Europa League, y no sería la primera vez que se de. Alario y el "Comandante" fueron compañeros en el River de Marcelo Gallardo en 2017, en dos partidos: el primero fue ante Instituto por Copa Argentina, donde el argentino marcó su último gol y el colombiano anotó el primer tanto con la camiseta de Núñez.

Lucas Alario compartiò equipo con santos Borré en 2017.

El no de Alario a River y su posibilidadd en la Selección Argentina

“Me llamaron de River para volver, pero en mi cabeza nunca estuvo esa posibilidad. Quiero seguir jugando en Europa y viviendo allá, quiero jugador algunos años más en Europa. Me llamó Enzo (Francescoli), charlamos y le fui claro a él”, había confesado el goleador santafesino hace algunos dìas en el programa F90 de ESPN.

Sin embargo, tambièn no ocultò su deseo de algún día volver a vestir la camiseta del "Millonario": “No sé cuándo, pero me gustaría volver. La gente de River siempre me trata con mucho cariño”. Y, por último, el centrodelantero reconoció sus chances con respecto a ser citado por Lionel Scaloni para el seleccionado argentino: “Soy concsiente de que remo de atrás en la Selección. Me preparo para arrancar una nueva temporada y todo lo que dependa de mí, lo voy a hacer”.