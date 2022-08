Advíncula estalló con sus compañeros en medio del "Movete, Boca, movete"

El peruano se tapó la boca y empezó a gritar a todos sus compañeros, repitiendo la escena de Darío Benedetto hace un par de semanas.

En el último partido que jugó Darío Benedetto como titular -y en el que justamente agredió a Zambrano-, el delantero de Boca lanzó una tremenda arenga en mitad de cancha en la que apuntó contra todos sus compañeros. Ahora, después de un primer tiempo complicado ante Atlético Tucumán, Luis Advíncula repitió la fórmula y lanzó gritos para todos sus compañeros camino al vestuario.

Mientras la gente de Boca gritaba "Movete, Boca movete" en el entretiempo, mientras los jugadores iban a la cancha, el lateral de Boca, Luis Advincula estalló con el resto de los jugadores. Si bien no hubo una buena imagen futbolística por parte del conjunto que dirige Hugo Ibarra, también se vio otra situación que llamó la atención. Justamente, el peruano se tapó la boca y empezó a gritar a todos sus compañeros, repitiendo la escena de Darío Benedetto hace un par de semanas.

Mientras el peruano gritaba enloquecido a sus compañeros, desde la hinchada se escuchaba el clásico "Movete, Boca, Movete" que suena desde hace un par de fechas a partir de la magra actuación del equipo.

Boca y Riquelme dejaron ir a Aaron Molinas

Se trata nada menos que del mediocampista ofensivo de 22 años, 1.75 m. y 67 kilos que quedó relegado en la consideración del entrenador Hugo Ibarra. En ese puesto de interno y hasta de extremo, el técnico cuenta con Óscar Romero, Juan Ramírez, Guillermo "Pol" Fernández, Martín Payero, Sebastián Villa, Cristian Medina y Norberto Briasco.

De esta manera, el talentoso volante nacido el 2 de agosto del 2000 no iba a tener lugar en el equipo estelar y se marchó a Gil Vicente de Portugal. Se trata de un préstamo por una temporada con una opción de compra que todavía no fue informada por la institución de La Ribera. Colocado en la mitad de la tabla de la Primeira Liga, este conjunto no disputará competencias continentales en esta campaña 2022-2023, ya que fue eliminado por AZ Alkmaar de Países Bajos en el repechaje de la Europa League.