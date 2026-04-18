Grave robo de material deportivo al fútbol adaptado

La Federación Argentina de Deportes para Ciegos denunció el robo de pelotas clave para el fútbol adaptado en Córdoba tras un envío fallido.

Un hecho generó un fuerte repudio en las últimas hotas y sacudió al deporte inclusivo en Argentina. La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC) denunció el robo de material esencial para el desarrollo del fútbol adaptado tras un envío en Córdoba. Las pelotas, destinadas a una competencia oficial, eran clave para garantizar la participación de los deportistas en igualdad de condiciones.

FADEC hizo pública la denuncia por la desaparición de cinco pelotas oficiales de fútbol para ciegos, un material indispensable para la práctica de esta disciplina en el país.

El hecho ocurrió el pasado 13 de abril en la ciudad de Córdoba, cuando un envío gestionado a través de la plataforma Uber nunca llegó a destino. Lo que debía ser un traslado logístico habitual terminó en un episodio que afecta directamente a los atletas y a la organización de competencias oficiales.

Cómo ocurrió el hecho: un envío que nunca llegó

Según detalló la federación, el tesorero de la institución, Lucas Rodríguez, solicitó el traslado del material desde su domicilio hacia una estación de servicio ubicada en la calle Capdevila. Allí, un colaborador esperaba la entrega para continuar con el envío rumbo a San Miguel de Tucumán.

Sin embargo, el recorrido nunca se completó. A los pocos minutos de iniciado el viaje, el conductor interrumpió el trayecto de manera repentina y desapareció con la bolsa que contenía las pelotas.

Desde ese momento, no hubo más contacto. El chofer dejó de responder los llamados telefónicos y, hasta el momento, la empresa no brindó respuestas satisfactorias frente a los reiterados reclamos realizados por la Federación.

El valor del material y el impacto del robo

El daño no es menor. Cada una de las pelotas robadas tiene un valor aproximado de 200.000 pesos, lo que convierte al hecho en un golpe económico significativo para una institución que trabaja con recursos limitados.

Pero el impacto va mucho más allá de lo económico. Se trata de elementos técnicos específicos, diseñados exclusivamente para el fútbol adaptado: cuentan con cascabeles internos que permiten a los jugadores orientarse durante el juego.

Estas pelotas no tienen valor de reventa ni utilidad fuera del ámbito deportivo especializado, lo que vuelve aún más incomprensible el robo.

Un perjuicio directo para los deportistas

El material estaba destinado a la Liga Nacional de fútbol para ciegos, que se disputará en Tucumán en las próximas semanas. La falta de estas pelotas compromete la organización del torneo y, sobre todo, el derecho de los deportistas a competir en condiciones adecuadas.

Desde la Federación fueron contundentes al expresar su preocupación: “No se trata solo de un objeto, se trata del derecho de las personas ciegas a competir en igualdad de condiciones. Este robo perjudica directamente a los deportistas”.

El mensaje refleja el trasfondo del problema: no es solo una pérdida material, sino un obstáculo para el desarrollo del deporte inclusivo en Argentina.

Reclamo público y pedido de devolución

Ante la falta de respuestas, la FADEC decidió hacer público el caso y solicitar la colaboración de la comunidad. El pedido es claro: que quien tenga las pelotas en su poder las devuelva de inmediato.

La institución destacó el esfuerzo que implica conseguir este tipo de equipamiento, muchas veces gracias al apoyo de patrocinadores y al trabajo constante de la organización.

En ese contexto, la pérdida de material no solo afecta el presente inmediato, sino también la planificación a futuro de las competencias.

Un problema estructural del deporte adaptado

El episodio también deja en evidencia las dificultades estructurales que enfrenta el deporte adaptado en el país. A diferencia de otras disciplinas, el acceso a equipamiento específico es limitado y costoso, lo que hace que cada recurso tenga un valor estratégico.

La reposición de este tipo de material no es sencilla ni inmediata, lo que agrava el impacto del robo. Además, pone en discusión la necesidad de mayores garantías y apoyo para el desarrollo de estas actividades.

La importancia del fútbol adaptado

El fútbol para ciegos es una disciplina en crecimiento en Argentina, con representación internacional y una estructura competitiva en expansión. La FADEC cumple un rol central en la organización de torneos y en la promoción de la inclusión a través del deporte.

Este tipo de hechos, sin embargo, atentan contra ese desarrollo y generan preocupación en toda la comunidad deportiva.