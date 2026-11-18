La penúltima fecha del Turismo Carretera le dio a Matías Rossi la victoria que necesitaba para ser candidato al título a tan solo una fecha del cierre de la Copa de Oro, puesto que ahora se ubica en el cuarto lugar a 23 puntos de Julián Santero. Ahora bien, a pesar del gran momento que vivió en el trazado cordobés, el oriundo de Del Viso no quedó del todo contento con el estado de la pista en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

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Y es que después de su victoria en la final del domingo, el piloto delvisense cuestionó las instalaciones del autódromo y advirtió que la organización deberá hacer modificaciones para mantenerse en el calendario del TC. “Hay que evaluar la infraestructura. En una carrera en un día puede llover, el viernes llovió muy fuerte, eso es una realidad. La pista y la infraestructura no estuvo a la altura en ese sentido, porque se inundó todo y había mucho barro”, comenzó Rossi en declaraciones rescatadas por Carburando.

Como consecuencia, el traslado de los elementos y del mismo coche resultó en una tarea ardua para los equipos, un aspecto que el “Misil” considera que debe mejorarse a pesar de que le gustó la pista. “La pista desde lo conductivo, y esto es una apreciación personal, me gustó. Me gustó el circuito para manejar. Es una opinión objetiva, no es una opinión porque anduve bien, salí las primeras vueltas y dije: es linda la pista para manejar”, agregó.

No obstante, el hecho de que el trazado haya resultado atractivo para el piloto de Toyota Gazoo Racing no quita que la pista tenga sus detalles, tales como la ausencia de pianos en algunos sectores. “Hubo faltante de pianos, algún piano que en la parte nueva faltaba. Así que sin duda que hay cosas para mejorar si el TC quiere volver”, concluyó Rossi con respecto a la posibilidad de que Río Cuarto vuelva a albergar a la competencia.

Cabe mencionar que, con su victoria en el trazado cordobés, Rossi cumplió con el requisito para consagrarse campeón en caso de alcanzar la primera posición de la tabla en la última fecha. El cierre de la Copa de Oro está programado para el fin de semana del 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras.

Rossi quedó cuarto en el campeonato.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras Río Cuarto