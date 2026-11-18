La temporada 2026 del Turismo Carretera llegará a su definición con Julián Santero en una posición privilegiada. El mendocino encabeza la Copa de Oro con 146 puntos y afrontará el Gran Premio Coronación como el piloto que todos deberán superar para quedarse con el campeonato.

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La última fecha se disputará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, de La Plata, provincia de Buenos Aires, y tendrá una característica decisiva: entregará puntaje y medio. En total habrá 70,5 puntos disponibles, mientras que el ganador de la final sumará nada menos que 60 unidades.

Detrás de Santero aparecen Agustín Canapino, con 136 puntos; Otto Fritzler, con 124; y Matías Rossi, con 123. Es decir, el piloto de BMW tiene una ventaja de 10 unidades sobre su rival más cercano.

Si Santero gana, es campeón

La cuenta más sencilla para Santero es también la más importante: si gana la final de La Plata, se consagrará campeón del Turismo Carretera 2026.

Incluso en el escenario en el que Canapino consiguiera el máximo puntaje posible en clasificación y serie antes de terminar segundo en la final, no podría recuperar los 10 puntos que actualmente lo separan del piloto de BMW.

Esto ocurre porque la victoria de la última carrera entrega 60 puntos, mientras que el segundo puesto entrega 55,5 debido al incremento del 50% correspondiente a la fecha coronación. La escala habitual de la final otorga 40 puntos al ganador y 37 al segundo.

Por lo tanto, Santero depende de sí mismo.

Qué pasa si no gana la carrera

La situación se vuelve más compleja si Santero no termina primero.

Antes de comenzar el fin de semana, las diferencias son:

Julián Santero: 146 puntos



Agustín Canapino: 136 — a 10 puntos



Otto Fritzler: 124 — a 22 puntos



Matías Rossi: 123 — a 23 puntos



Jonatan Castellano: 110 — a 36 puntos

Para asegurarse el campeonato sin llegar a una eventual igualdad, Santero debe evitar que Canapino le recupere 10 puntos durante todo el fin de semana.

Del mismo modo, debe impedir que Fritzler le descuente 22 y que Rossi recupere 23.

Esto significa que no existe un único puesto de llegada que automáticamente le alcance si no gana: habrá que sumar los puntos obtenidos en clasificación, serie y final y compararlos con los de cada rival.

Santero ya cumplió otro requisito fundamental

El reglamento del TC establece además que para ser campeón es necesario haber ganado al menos una carrera final durante la temporada.

En este aspecto, Santero no tiene ninguna preocupación: ya cuenta con una victoria, al igual que Canapino, Fritzler y Rossi.

Otros aspirantes están en una situación diferente. Jonatan Castellano, por ejemplo, todavía no ganó y necesariamente deberá conseguir una victoria en La Plata si pretende ser campeón.

Una definición con 15 pilotos matemáticamente vivos

El puntaje especial provocó una situación poco habitual: 15 de los 16 integrantes de la Copa de Oro todavía conservan posibilidades matemáticas de obtener el título.

El único que ya no puede alcanzar a Santero es Juan Pablo Gianini, que se encuentra a 97,5 puntos de la cima.

Sin embargo, la pelea principal está concentrada mucho más arriba. Santero, Canapino, Fritzler y Rossi llegan separados por apenas 23 unidades antes de un fin de semana que repartirá 70,5.

La ventaja para el mendocino es concreta: no necesita esperar errores ajenos ni ganar obligatoriamente para ser campeón. Pero si quiere eliminar cualquier cálculo, la fórmula es muy sencilla: ganar la última carrera en La Plata y quedarse directamente con la Copa de Oro 2026.