Matías Rossi le abre las puertas a la posibilidad de sumarse al Turismo Nacional en 2027: “Me gustaría”

En la previa a la penúltima fecha del Turismo Carretera, Matías Rossi brindó una entrevista con Campeones en la que se refirió a su futuro dentro del automovilismo, donde ya tiene asegurado continuar su aventura junto a Toyota. El oriundo de Del Viso ha corrido para la marca japonesa desde 2011, tanto en TC como en TC2000, pero ahora evalúa la posibilidad de sumar a su agenda al Turismo Nacional para 2027.

{{{htmlAmp}}}

Así lo manifestó el piloto delvisense, que comenzó sus declaraciones refiriéndose al estrecho vínculo que tiene con Toyota Gazoo Racing Argentina. “Represento a lo que es la terminal número uno del mundo y número uno en Argentina. Correr para ellos siempre ha sido un gran orgullo y una responsabilidad. Por eso te digo que no estoy contento cuando nos va mal”, arrancó Rossi antes de su victoria de este domingo en Córdoba.

Acto seguido, el hexacampeón del TC2000 se refirió a la posibilidad de sumar al TN como su tercera categoría, en la que le gustaría correr en la Clase 3. “No sería un problema, al contrario sería algo positivo. Por supuesto que tiene que ser algo bueno. Hoy, estoy muy conforme y contento con lo que hago. Me gustaría hacer TN porque veo que a la categoría la gente la sigue”, agregó.

Cabe mencionar que el “Misil” fue campeón de la Clase 3 en 2014 con el Citroën C4 del equipo Boero Competición, por lo que se trataría de su primer regreso a la categoría con Toyota como marca. Además, Rossi recalcó el nivel que tiene el TN actualmente, donde se encuentran dos de sus grandes rivales, Agustín Canapino y Julián Santero, además de la presencia de Leonel Pernía, su antiguo contrincante en TC2000.

“La gente habla del TN que tiene grandes figuras como Canapino y Santero han ido, Leonel Pernia está ahí. Hay muchos y buenos pilotos. Y me gustaría siempre y cuando me dé a mí la tranquilidad de que sea un lindo proyecto y que podamos ser competitivos”, señaló. Por último, Rossi reconoció que las conversaciones con Toyota ya están en marcha sobre la posibilidad de sumar el Turismo Nacional, aunque todavía no hay una respuesta oficial por el momento.

Toyota evalúa una tercera categoría para 2027.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras Río Cuarto