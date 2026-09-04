Qué fue de la vida del Sapito Encina: a qué se dedica hoy y de qué trabaja

Durante dos décadas, Hernán “Sapito” Encina fue protagonista del fútbol argentino. Surgido de Rosario Central, el mediocampista construyó una extensa carrera profesional que lo llevó por distintos clubes y dejó recuerdos especialmente fuertes entre los hinchas del Canalla, donde se convirtió en una figura reconocida y ganó dos títulos. Hoy, lejos de las grandes canchas y los flashes, su vida transcurre en otro escenario.

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A los 46 años, Encina mantiene el vínculo con la pelota, aunque desde un lugar mucho más informal. El ex futbolista regresó a las raíces que nunca quiso abandonar y encontró en el barrio Las Flores, en Rosario, una nueva forma de disfrutar de su tiempo. Allí comparte partidos con amigos, participa de torneos de veteranos y combina esa actividad con un trabajo muy diferente al que desarrolló durante buena parte de su vida.

Qué es de la vida de "Sapito" Encina

Actualmente, el Sapito trabaja como albañil junto a su padre. Lejos de ocultar su nueva ocupación, el exjugador la cuenta con naturalidad y orgullo. “Hoy estoy con mi viejo trabajando de albañil. No se me van a caer los brazos por decirlo, no tengo vergüenza”, expresó en diálogo con La Capital. La construcción, además, no es una actividad que Encina haya elegido por obligación después de retirarse del fútbol. Según explicó, es un oficio ligado a su propia historia familiar y una tarea con la que se siente cómodo. “Hoy también estamos laburando de eso y me gusta”, contó sobre el trabajo que comparte con su padre.

El Sapito Encina en la actualidad.

Pero su presente no está completamente alejado del fútbol. Encina integra “Los de siempre”, un equipo formado por amigos de su barrio que participa en torneos de veteranos en el parque Regional Sur y otras canchas de Rosario. En uno de esos encuentros volvió a ponerse los botines, aunque una molestia en el tobillo lo obligó a disputar solamente un tiempo.

La ayuda social que da Encina

El ex mediocampista también mantiene una faceta vinculada a la formación de jóvenes. Durante los últimos años se dedicó a entrenar chicos del barrio y llegó a viajar con ese proyecto, con la intención de acompañarlos y “sacar los pibes de la calle”. Para Encina, esa tarea representa otra manera de devolverle a su comunidad parte de lo que el fútbol le dio.

Su regreso al barrio Las Flores tampoco es casual. A pesar de haber pasado buena parte de su carrera lejos de Rosario, nunca perdió el contacto con sus orígenes. “Disfruto de la amistad del barrio y jugar con amigos. Siempre extrañé el barrio Las Flores”, afirmó. También recordó que, incluso cuando su carrera profesional lo llevaba a otros lugares, siempre encontraba la manera de regresar para estar cerca de su familia y sus amistades.