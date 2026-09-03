Quién es Luca Feler, el jugador de Vélez que es hijo del relator de TyC Sports

Luca Feler volvió a ser noticia en las redes sociales después de su ingreso en el duelo de Vélez Sarsfield contra Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Si bien fueron pocos minutos los que estuvo en la cancha en el cruce que luego terminó en penales y él no pateó el suyo en la eliminación del "Fortín", sí alcanzó para que el momento se viralice. Hernán Feler, su padre y relator de TyC Sports, se emocionó en vivo y siguió adelante con la transmisión.

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Quién es Luca Feler, el jugador de Vélez e hijo del relator de TyC Sports

El mediocampista de 18 años nació el 26 de enero del 2008 lleva más de una década formando parte de las inferiores del elenco de Liniers y su debut en Primera se dio el pasado 10 de marzo del 2026 contra Tigre. Sólo ingresó un minuto, pero fue suficiente para que llegue a la máxima categoría.

Semanas antes, integró el banco de suplentes con Guillermo Barros Schelotto al mando contra River y Deportivo Riestra, respectivamente. A partir del segundo semestre comenzó a tener más lugar en la cancha y llegó a los 10 partidos oficiales -sin goles ni asistencias hasta el momento- jugando contra el "Xeneize". Se trata de una de las principales promesas de las categorías menores de la "V" azulada.

Claro que a Vélez no le alcanzó para clasificar a los cuartos de final donde los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se verán las caras con Racing Club, probablemente, a finales de septiembre. Igualmente, Feler tendrá la chance de seguir mostrándose en el Torneo Clausura donde el "Fortín" ocupa el cuarto puesto de la tabla en la Zona A y está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Sin dudas, más allá de la eliminación a manos del "Xeneize", el joven porteño al que su padre presentó como "mí hijo, Luca Feler" cuando entró, vive un presente soñado.

El posteo de Hernán Feler para su hijo después de relatarlo en Boca vs. Vélez

Hoy cumplí otro sueño.



Pero en realidad, cumplimos un sueño juntos.



Desde hace mucho tiempo imaginábamos este momento: yo relatándote por TV y vos dentro de una cancha haciendo lo que amás.



Hace unos días encontraste en el teléfono una charla de agosto 2022, en donde te decía: “Te imaginás si te relato en 6 años”?



Al final pasaron 4. Ayer sucedió. Y mientras te veía jugar, no podía dejar de pensar en todo el camino recorrido, en los momentos difíciles (que fueron muchos) y en lo orgulloso que me hace verte cumplir los tuyos.



Gracias por regalarme este momento, hijo!



Gracias por esta primera camiseta tan especial.



Hoy relaté un partido, pero para mí fue mucho más que eso: fue ponerle voz a uno de los sueños más lindos que tuvimos juntos.



Te amo Luca Feler.



Siempre a tu lado.

Luca Feler junto a su padre luego del partido ante Boca por Copa Argentina

Cuándo vuelve a jugar Vélez en el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Fortín" enfrentará a Estudiantes de La Plata este sábado 5 de septiembre a las 21.15 en el Estadio José Amalfitani en el duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. El árbitro de este cotejo será Pablo Dóvalo y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.