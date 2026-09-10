Franco Mastantuono: hasta cuándo tiene contrato con Fiorentina

Franco Mastantuono atraviesa una nueva etapa en su carrera después de dejar temporalmente al Real Madrid para continuar su desarrollo en el fútbol italiano. El joven argentino, que llegó al gigante español como una de las grandes apuestas de futuro, se incorporó a la Fiorentina con el objetivo de sumar minutos, ganar experiencia y asumir un papel más importante dentro de un equipo competitivo.

{{{htmlAmp}}}

La decisión del club español forma parte de una estrategia pensada para futbolistas jóvenes que todavía necesitan continuidad para consolidarse en el máximo nivel. Mastantuono encontró en la Fiorentina una oportunidad para seguir creciendo, adquirir experiencia en la Serie A y ganar confianza, mientras el Real Madrid mantiene el control sobre su futuro y espera su evolución.

¿Hasta cuándo tiene contrato Franco Mastantuono con la Fiorentina?

El futbolista argentino está a préstamo en el conjunto italiano por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, sin opción de compra. Una vez finalizado ese período, deberá regresar al Real Madrid, club que conserva los derechos sobre su ficha.

La llegada de Mastantuono a Fiorentina

La llegada de Mastantuono a la Fiorentina se produjo después de una importante inversión del Real Madrid. El club español concretó su incorporación en 2025, cuando acordó con River Plate una transferencia que alcanzó los 63,2 millones de euros. De ese monto, 45 millones correspondieron al valor de la cláusula de rescisión, mientras que el resto estuvo relacionado con impuestos y otros conceptos de la operación.

Mastantuono arribó al Real Madrid con apenas 18 años y con una enorme expectativa a su alrededor. El conjunto español había seguido durante meses su evolución en River y decidió apostar por uno de los jóvenes talentos más destacados del fútbol argentino. Su contratación representó una fuerte inversión y también una muestra de la confianza que el club tenía en su potencial.

Mastantuono en la Selección.

Sin embargo, jugar en el Real Madrid implica una competencia permanente por un lugar en el equipo. Por ese motivo, el club consideró que una cesión podía ser beneficiosa para el futbolista. En la Fiorentina, Mastantuono tendrá la posibilidad de contar con mayor continuidad, sumar minutos y asumir responsabilidades que le permitan fortalecer su confianza.

La intención del Real Madrid con el préstamo no es desprenderse del mediocampista, sino darle una experiencia que pueda contribuir a su crecimiento. El fútbol italiano aparece como un escenario ideal para que el argentino se adapte a nuevas exigencias tácticas y físicas y pueda desarrollarse con mayor protagonismo.

Por eso, el vínculo de Mastantuono con la Fiorentina tiene una fecha de finalización concreta: junio de 2027. Hasta entonces, el argentino defenderá la camiseta del equipo italiano, mientras el Real Madrid seguirá atento a su evolución con la expectativa de que la experiencia le permita regresar a España más preparado para competir por un lugar en el plantel.