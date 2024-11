Colapinto, entre Williams y Red Bull en Fórmula 1: la estrategia para seguir en 2025 y 2026

La nueva posibilidad que tien Franco Colapinto para continuar Franco Colapinto en Fórmula 1: el trueque entre Red Bull y Williams.

La Fórmula 1 no tendrá acción este fin de semana tras el Gran Premio de Brasil plagado de accidentes y Franco Colapinto continúa siendo el foco de rumores. Y, en ese sentido, surgió una fuerte versión que da al piloto argentino entre Red Bull y Williams para 2025 y 2026, vinculado a un truque con Carlos Sainz Jr.

A mediados de esta semana, el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, manifestó en los medios que el corredor español de Ferrari no está en los planes de la escudería para reemplazar a Sergio "Checo" Pérez a futuro. Sin embargo, el británico no habría dicho toda la verdad públicamente.

Sainz pasará a Williams en 2025 y, en ese traspaso, está la chance de que Colapinto pase a la escudería austríaca para ser compañero de Max Verstappen. Pero según el medio alemán Auto Motor und Sport, se analiza un trueque para 2026: que Franco regrese a Williams y Sainz pase a Red Bull.

Más allá de esta estrategia, en las últimas horas se rumoreó que Alpine también está interesada en el pilarense. El portal Last Wond on Sports informó que el equipo con base en Francia hasta inició conversaciones para tentar a Colapinto, pero no parece sencillo que se rubrique, ya que para el año siguiente tiene las butacas aseguradas luego de que Sauber confirmara al brasileño Gabriel Bortoleto, y en ese caso se necesitarían otros movimientos.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

El próximo compromiso de Franco Colapinto está marcado en el calendario para el Gran Premio de Las Vegas, una cita que promete ser especial por las características únicas del trazado. La carrera está programada para el domingo 24 de noviembre a las 3 de la madrugada, horario de Argentina.

Las actividades en Las Vegas comenzarán el jueves 21 de noviembre con las primeras prácticas libres. El formato del fin de semana seguirá el esquema tradicional, con tres sesiones de entrenamientos libres y la clasificación el sábado, antes de la carrera principal en la madrugada del domingo.

Después de Las Vegas, el calendario presenta dos desafíos más para cerrar la temporada. El circuito de Lusail en Qatar espera a los pilotos el 1 de diciembre, mientras que la última fecha del año se disputará en el ya tradicional circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, el 8 de diciembre.

La recta final de la temporada representa una oportunidad única para Colapinto de consolidar su posición en la Fórmula 1. Con tres carreras por delante, el piloto argentino buscará sumar más puntos y ratificar el potencial mostrado durante el año, especialmente después de su histórica actuación en Azerbaiyán.

Las carreras que le quedan Franco Colapinto en la temporada 2024 de la Fórmula 1