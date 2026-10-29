Por qué Franco Colapinto no corre la FP1 del GP de México de la F1: los motivos

Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì será el encargado de conducir su monoplaza durante el primer entrenamiento del viernes 30 de octubre, en una decisión que responde a una exigencia reglamentaria de la categoría y no a un problema de rendimiento del argentino.

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La normativa de la Fórmula 1 obliga a las escuderías a ceder sus autos en determinadas sesiones de entrenamientos libres a pilotos debutantes, con el objetivo de brindarles oportunidades de sumar experiencia en la máxima categoría. En este caso, Minì tendrá la posibilidad de realizar su estreno oficial en un fin de semana de F1 al volante del A526. El argentino, por su parte, volverá a la pista durante la segunda práctica libre (FP2), donde comenzará a trabajar en la puesta a punto del Alpine para el resto del fin de semana en el circuito mexicano.

Quién es Gabriele Minì, el reemplazante de Colapinto

Minì tiene 21 años, forma parte de la Academia Alpine desde 2023 y compite actualmente en la Fórmula 2, donde ocupa el cuarto puesto del campeonato, con dos victorias y otros siete podios. Aunque todavía no participó de una práctica libre oficial de Fórmula 1, el italiano ya tuvo contacto con estos autos a través de ensayos privados con el Alpine A525, el modelo utilizado por la escudería francesa durante la temporada anterior.

Colapinto vuelve a tener acción con Alpine.

El joven piloto destacó que se preparó en la fábrica de Enstone mediante sesiones de simulador y trabajo junto a los ingenieros. Su objetivo será aprovechar la oportunidad y recopilar información valiosa para ayudar al equipo durante el Gran Premio.

Cómo le fue a Colapinto en la última carrera

El panorama de Colapinto en la previa de México está marcado por los resultados adversos. En el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, el argentino debió abandonar en la vuelta 37 después de sufrir daños en su monoplaza tras un incidente con Arvid Lindblad.

La carrera había comenzado cuesta arriba para el bonaerense, que largó desde el fondo de la parrilla y apostó por los neumáticos duros. Pese a que había conseguido avanzar y mostrar algunos progresos, los daños en el auto terminaron con sus posibilidades de completar la competencia. De esta manera, el piloto de Alpine sumó su segundo abandono consecutivo, luego de lo ocurrido en Singapur, y buscará cambiar la tendencia en territorio mexicano.