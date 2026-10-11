Franco Colapinto largó 15° en el GP de Singapur: EN VIVO, el resumen de la carrera

Franco Colapinto largó 15° en el Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1, después de una mala clasificación en el circuito callejero de Marina Bay. El piloto argentino de Alpine partió desde el fondo de la parrilla con neumáticos medios en esta competencia nocturna, por lo que se le hará muy difícil conseguir puntos. Por su parte, su compañero francés Pierre Gasly salió desde la séptima colocación.

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El resumen de la carrera de Colapinto en Singapur 2026

El corredor pilarense de 23 años largó bien y hasta avanzó un puesto, aunque esta pista tan cerrada no permite demasiado espectáculo. En la octava vuelta, abandonó Gabriel Bortoleto por problemas en la caja y entró el virtual Safety Car (Auto de Seguridad), aunque "Fran" no entró en los boxes.

La grilla de partida del Gran Premio de Singapur

Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Pierre Gasly (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Nico Hulkenberg (Audi). Oliver Bearman (Haas). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Gabriel Bortoleto (Audi). Franco Colapinto (Alpine). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Lance Stroll (Aston Martin). Sergio Pérez (Cadillac). Valtteri Bottas (Cadillac). Isack Hadjar (Red Bull). George Russell (Mercedes)*.

* Russell tenía penalización por cambio de motor en su Mercedes: eran 40 posiciones que directamente le mandaban al fondo de la parrilla.

Franco Colapinto, en el Gran Premio de Singapur 2026.

Cómo ver a Colapinto en el GP de Singapur

La final a 62 vueltas es el domingo 11 de octubre del 2026 desde las 9 horas de Argentina, con la transmisión de Disney+. En tanto, el canal Fox Sports emite el relato pero sin las imágenes.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 25 de octubre a las 17 horas de Argentina con el GP de Estados Unidos, en el autódromo de Austin.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026