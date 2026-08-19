Francisco Cerúndolo: edad, altura y cuánto mide el tenista argentino

Francisco Cerúndolo es uno de los principales representantes del tenis argentino en el circuito internacional. Desde su aparición profesional, el porteño construyó una carrera marcada por grandes actuaciones, títulos ATP y triunfos frente a algunos de los mejores jugadores del mundo. Y desde una temprana final en el Argentina Open se instaló de forma constante entre los 100 mejores.

Su evolución fue progresiva y lo llevó a instalarse entre los tenistas más competitivos del circuito. A fuerza de resultados, el argentino consiguió destacarse tanto en torneos sobre polvo de ladrillo como en otras superficies y se convirtió en una presencia habitual en las instancias decisivas. Y pese a algunas inconsistencias, es sin duda uno de los tenistas más interesantes de ver en la actualidad.

Cuánto mide y qué edad tiene Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo nació el 13 de agosto de 1998 en Buenos Aires, por lo que tiene 28 años. Mide 1,85 metros, es diestro y utiliza el revés a dos manos. Es el hermano mayor de Juan Manuel Cerúndolo, también tenista profesional, con quien comparte una estrecha relación y una familia vinculada al deporte.

La carrera de Fran Cerúndolo

Sus primeros pasos destacados llegaron en los torneos Futures, pero el salto hacia el máximo nivel comenzó a producirse entre 2019 y 2020. En ese período debutó en un cuadro principal ATP y consiguió sus primeros títulos Challenger. En 2020 ganó los torneos de Split, Guayaquil y Campinas, resultados que le permitieron avanzar considerablemente en el ranking.

En 2021 alcanzó su primera final ATP en el Argentina Open. Después de superar la clasificación y vencer a varios rivales, llegó al partido decisivo, donde perdió ante Diego Schwartzman. Un año más tarde consiguió el primer título ATP de su carrera en Bastad, Suecia, al derrotar en la final a Sebastián Báez. En ese mismo torneo logró además su primera victoria frente a un jugador del Top 10, al superar a Casper Ruud.

Ese 2022 también tuvo una actuación sobresaliente en el Masters 1000 de Miami, donde alcanzó las semifinales después de vencer, entre otros, a Jannik Sinner, Gaël Monfils y Frances Tiafoe. El resultado significó su irrupción definitiva entre los nombres importantes de la nueva generación.

El tenista se mantiene desde hace tres años en el top 25.

El salto de calidad y la espera por más

En 2023 volvió a dar un salto de calidad. Llegó por primera vez a los octavos de final de Roland Garros y conquistó el torneo de Eastbourne, sobre césped. Este último título tuvo un valor especial porque lo convirtió en el primer argentino en 28 años en ganar un torneo sobre esa superficie. También alcanzó entonces su ingreso al Top 20 mundial.

A lo largo de su carrera, Cerúndolo sumó cinco títulos ATP: Bastad 2022, Eastbourne 2023, Umag 2024, Argentina Open 2026 y Queen's Club 2026. Además, conquistó cinco torneos Challenger y alcanzó el puesto 18 del ranking ATP, su mejor ubicación histórica.

Otro aspecto destacado de su trayectoria son sus victorias ante jugadores del Top 10, entre ellos Casper Ruud, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Jannik Sinner, Alex de Miñaur y Daniil Medvédev. También representó a Argentina en la Copa Davis y fue campeón de la Copa Laver en 2023 y 2025.