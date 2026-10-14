Las fotos de joven de Jorge "Roña" Castro: así era el histórico boxeador argentino

El boxeo nacional vuelve a ser centro de conversación tras repasar las imágenes de juventud de uno de sus peleadores más carismáticos e influyentes. A lo largo de una vida marcada por la superación personal, la figura del mítico deportista patagónico Jorge "Roña" Castro se consolidó como una leyenda imborrable dentro y fuera del cuadrilátero.

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Los primeros años en Caleta Olivia y el origen de una vocación

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, el pugilista creció en un contexto atravesado por la dureza social. Hijo de una portera y criado junto a sus cinco hermanos, debió lidiar con la separación de sus padres, la pobreza y problemas de desnutrición en su primera infancia. Durante esa época adoptó su célebre apodo debido a las frecuentes peleas callejeras en las que participaba.

A la edad de quince años encauzó ese temperamento rebelde hacia la disciplina del deporte de los puños. Ese cambio de rumbo marcó el punto de partida para una ascendente etapa amateur que rápidamente mutó hacia el ámbito profesional, sentando las bases de una figura popular que cautivó al público argentino.

La época dorada en el Luna Park y la proyección internacional

Su estreno en el campo rentado aconteció el 14 de febrero de 1987, venciendo por nocaut al chileno Patricio Caracci. A partir de allí encadenó una impresionante racha invicta de 37 combates. En 1989 protagonizó un hito histórico al reabrir las puertas del estadio Luna Park tras ocho años sin veladas boxísticas, enfrentando al venezolano Miguel “Puma” Arroyo.

Esa histórica actuación proyectó su carrera hacia el plano mundial. En sus años de juventud recorrió importantes escenarios en Mónaco, España, Italia, Francia y Estados Unidos, país donde incluso se desempeñó como sparring en la ciudad de Philadelphia antes de disputar las coronas más codiciadas de la disciplina.

Récord profesional, milagrosa recuperación y el adiós definitivo

A lo largo de su extensa trayectoria construyó una marca numérica descollante: 144 peleas profesionales con 130 victorias -90 de ellas por la vía rápida-, 11 derrotas y 3 empates. Compitió en diversas categorías que abarcaron desde la división mediano hasta crucero, enfrentando a campeones del calibre de Juan Carlos Gómez y Vasiliy Jirov.

En el año 2005 sobrevivió a un gravísimo accidente automovilístico en Buenos Aires que le ocasionó un colapso pulmonar y múltiples fracturas, logrando salir adelante tras una compleja intervención quirúrgica de urgencia.

Su despedida formal de la actividad profesional sucedió el 27 de enero de 2007 tras noquear a José Luis Herrera, mientras que en 2013 realizó un combate de exhibición con Marcelo Domínguez en el Luna Park. Trágicamente, un 14 de octubre la disciplina quedó de luto al confirmarse que el popular boxeador Roña Castro falleció a los 59 años tras sufrir una descompensación en el Bingo de Morón.