Lewis Hamilton se la pudrió a la Fórmula 1 y disparó: "Nada me impedirá"

El piloto británico adelantó que, a pesar de la nueva reglamentación de la FIA que busca disciplinarlos, seguirá alzando la voz por cuestiones sociales y que seguirá diciendo lo que piensa.

El corredor Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, volvió a generar polémica y a dejar en claro su compromiso social: durante la presentación de este miércoles del auto para la temporada 2023 de Fórmula 1, el británico avisó que no cumplirá con la nueva reglamentación que prohíbe a los pilotos hablar de política.

Hamilton no es precisamente de los que enfoca su vida únicamente en el deporte profesional. El siete veces campeón del mundo de la competencia más importante de autos se compromete con cuestiones sociales y no le tiembla el pulso a la hora de dejar marcada su postura en temas que generan controversias. Y, en este caso, volvió a ser noticia por desafiar una norma que entrará en vigencia a partir de este año.

Qué dijo Lewis Hamilton sobre la nueva reglamentación impuesta para pilotos de Fórmula 1

Ante la confirmación que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) reglamentó una ley que pide a los pilotos privarse de “comentarios políticos, religiosos o personales”, Hamilton se manifestó al respecto durante la exposición del flamante monoplaza de Mercedes y adelantó su postura. "No me sorprende, pero nada me impedirá hablar de las cosas que me apasionan y de los problemas que hay".

Y luego agregó sobre el rol que ocupa una actividad tan preponderante como el automovilismo en la sociedad: "Creo que el deporte tiene una responsabilidad, siempre, de alzar la voz y concientizar acerca de temas importantes, particularmente mientras viajamos a través de todos estos países. Nada cambiará para mí”.

Aunque por el momento los máximos directivos de la FIA no anunciaron las supensiones que podrían recibir los corredores si realizan declaraciones que no cumplan la reglamentación, el piloto de 38 añosexpresó: "Sería estúpido si dijese que me gustaría recibir puntos de penalización por expresarme”. Sin embargo, reconoció que va "a seguir diciendo" lo que piensa.

El compromiso de Lewis Hamilton con causas sociales

Hamilton, en el podio de La Toscana en 2020.

En las últimas temporadas, el oriundo de Stevenage levantó su voz en distintos circuitos de la Fórmula 1 sobre cuestiones que marcaron un antes y un después en distintas sociedades como el Black Lives Matter y hasta por los derechos de la comunidad LGBT.

En el podio del Gran Premio de la Toscana de 2020, en Italia, Hamilton se presentó con una camiseta con el mensaje "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor", a razón del asesinato de Taylor, una médica afroamericana que murió a manos de la policía. Después de dicha competencia, la FIA decidió actualizar el reglamento para exigir que los pilotos llevaran sus trajes de carreras cerrados hasta el cuello para el podio y las entrevistas posteriores a la carrera para que no pudieran realizar demostraciones públicas.